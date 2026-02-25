Силуанов пообещал продать «Южуралзолото» быстро

Министерство финансов России может выйти на проведение аукциона по продаже ЮГК в ближайшие две недели. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Минфин подготовил доклад в правительство о комплексной реализации актива, рассказал Антон Силуанов. «Предложили правительству реализовать это в соответствии с тем правилом, по которому реализуются активы в последнее время, а именно — это конкурс на повышение. Потом, в случае, если не будет таких предложений, то, соответственно, конкурс на тех, кто предложит лучшую цену в условиях действующего законодательства»,— сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». По словам министра, вырученные средства пойдут на решение первоочередных задач, которые поставил Владимир Путин.

В конце 2024 года компания из структуры Газпромбанка «ААА управление капиталом» приобрела 22% ЮГК. Контрольный пакет перешел в собственность государства в июле 2025 года, после того как суд по иску Генпрокуратуры конфисковал его у экс-владельца компании Константина Струкова по антикоррупционному иску. Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщал, что сделка по продаже контрольного пакета ЮГК может пройти в два этапа и полностью состояться в первом полугодии 2026 года.