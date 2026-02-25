Свердловский фонд капремонта получит контроль над 80 МКД с лифтами на спецсчетах

В Свердловской области около 80 многоквартирных домов (МКД) принудительно переведут со специальных счетов в Фонд капитального ремонта региона в связи с необходимостью обновления 172 лифтов в зданиях, рассказал генеральный директор организации Станислав Суханов на пресс-конференции информагентства ТАСС. По его словам, решение связано с тем, что оборудование не заменили в положенный срок, а жители накопили недостаточный объем средств для проведения работ. «Эти лифты нужно останавливать сегодня, потому что это безопасность проживания граждан. Фонд капремонта, скорее всего, в 2027 году их уже будет менять»,— добавил господин Суханов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гендиректор организации подчеркнул, что в регионе продолжат «в принудительном порядке» переводить дома со специальных счетов в фонд капремонта, если в них вовремя не заменят лифты. «Достигнута договоренность с правительством Свердловской области, что такие дома, переходящие со спецсчета в фонд капремонта, будут субсидироваться за счет средств регионального бюджета. Это никак не скажется на ремонтной кампании»,— заверил Станислав Суханов.

По его словам, в 2025 году организация поменяла 86 лифтов в 36 МКД, план на 2026 год составляет 99 лифтов. «Помимо тех плановых цифр, которые составляют около 100 лифтов в год, к нам все время будут добавляться лифты, которые необходимо менять. До 2030 года на спецсчетах необходимо заменить почти 930 лифтов»,— отметил гендиректор фонда.

Господин Суханов подчеркнул, что фонд планирует увеличить расходы на капремонт МКД с 7,6 млрд руб. в 2025 году до 11,5 млрд руб. в 2026 году. Число отремонтированных зданий также должно возрасти с 722 в 2025-м до 900 объектов в 2026-м. Впрочем, по его словам, общий размер задолженности жителей Свердловской области за обновление МКД увеличился до 4,26 млрд руб., а оценка качества работ подрядчиков составляет 3,5 из пяти. «Хотелось бы четыре, было бы здорово»,— добавил Станислав Суханов.

Василий Алексеев