Долг свердловчан за капитальный ремонт вырос до 4,2 млрд рублей

Общий размер задолженности жителей Свердловской области за работы по обновлению многоквартирных домов (МКД) увеличился на 205 млн руб. за год и достиг 4,26 млрд руб. на 1 января 2026 года, рассказал генеральный директор фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов на пресс-конференции информагентства ТАСС. Он подчеркнул, что сумма включает около 1 млрд руб. в виде пеней и штрафов за неуплату. «Сама задолженность, она чуть более 3 млрд руб.»,— пояснил господин Суханов.

Он добавил, что в 2025 году жители перечислили в фонд капремонта около 9 млрд руб., 800 млн руб. организация собрала в рамках претензионно-исковой работы с уральцами. В 2026 году расходы на обновление МКД планируется увеличить с 7,6 млрд руб. в 2025 году до 11,5 млрд руб. Число отремонтированных зданий также должно возрасти с 722 в 2025-м до 900 объектов в 2026-м.

Впрочем, по словам Станислава Суханова, фонду «удалось добиться» от подрядных организаций, чтобы они выполняли работы по обновлению МКД только на 3,5 по пятибалльной системе оценки качества. «Хотелось бы четыре, было бы здорово»,— добавил он.

Василий Алексеев