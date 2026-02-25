Мишустин анонсировал выпуск уникальных препаратов от рака и аллергии в 2027 году

Председатель правительства Михаил Мишустин пообещал, что в 2027 году в России будут выпущены инновационный препарат для лечения рака и вакцина от весенней аллергии.

Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Отвечая на вопросы депутатов после выступления в Госдуме по итогам работы правительства в 2025 году, господин Мишустин рассказал об успехах в российской медицинской науке. Он привел в пример разработку препарата против болезни Бехтерева.

«Сейчас идет целый ряд клинических испытаний не имеющих зарубежных аналогов препаратов, их порядка 14, и еще 23 медицинских изделия,— заявил премьер-министр (цитата по ТАСС).— Мы планируем увидеть уже их в промышленной эксплуатации, выпустив в 2027 году».

Среди таких препаратов Михаил Мишустин упомянул вакцину от аллергии на пыльцу березы и препарат для лечения рака мочевого пузыря. Он также выделил препараты для регулирования болевых синдромов, медицинские изделия для коррекции нейрокогнитивных нарушений, ослабления памяти и внимания.

В начале февраля глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова рассказала, что постоянная регистрация вакцины от аллергии на пыльцу березы планируется после сезона пыления этого года, а временная — уже во втором квартале 2026-го. В декабре 2025 года центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи сообщил, что выпустил первую тестовую серию новой вакцины от рака и получил разрешительные документы на ее использование.