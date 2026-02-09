ФМБА планирует зарегистрировать вакцину от аллергии на пыльцу березы в 2026 году

Постоянная регистрация вакцины от аллергии на пыльцу березы планируется после сезона опыления этого года. Временно препарат могут зарегистрировать уже во втором квартале 2026-го, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«Сейчас завершается набор больных для третьей фазы клинических исследований, и после сезона опыления 2026 года мы надеемся уже подать на постоянную регистрацию эту вакцину»,— сказала госпожа Скворцова (цитата по ТАСС).

Третья фаза испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы началась в конце ноября 2025 года. Разработкой вакцины занимается Институт иммунологии ФМБА. Ученые объявили о создании первой в мире вакцины против аллергии на березовую пыльцу и сходные аллергены (яблоко, персик, арахис, соя) в 2023 году. Вакцина не содержит природного аллергена, что, как считается, делает ее более безопасной и позволяет повышать дозировку.