ВТБ решил не торопиться со снижением ставок по ипотеке

ВТБ (MOEX: VTBR) пока не будет снижать ставки по ипотеке, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

«Мы не будем торопиться со снижением ставок, — сказал господин Пьянов (цитата по "РИА Новости"). — Мы осуществляем кредитный маневр, поэтому если в пассивах мы можем быть маркетмейкером по снижению ставок, то в активах, скорее, нет».

Сегодня Сбербанк сообщил, что с 26 февраля снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентного пункта (п. п.) при первоначальном взносе 20,1-30%. При покупке недвижимости по программе «Ипотека+» ставки дополнительно снизят на 0,2 п. п. Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16% до 15,5% годовых. Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца года в диапазоне 13,1-14,3%.