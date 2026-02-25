Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк (MOEX: SBER) с 26 февраля снизит ставки по рыночной ипотеке. Ставки будут снижены на 0,5 процентного пункта (п.п.) при первоначальном взносе 20,1–30%. Также их дополнительно снизят на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+».

Минимальные ставки составят 15,7% на покупку первичного жилья, от 16,5% — на покупку вторичного жилья, 17,6% — по программе «Строительство жилого дома». Минимальный размер первоначального взноса по программам «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость» снизят с 25% до 20%.

По данным Frank RG, в январе объем выдачи ипотечных кредитов превысил 421 млрд руб. Прошлый месяц стал рекордным для рынка ипотечного кредитования с 2013 года, превысив январский результат предшествующего года в 3,5 раза. В основном рост произошел за счет выдачи семейной ипотеки в преддверии ужесточения требований к заемщикам.

Подробности — в публикации «Ъ» «Кредиты обзавелись семьей».