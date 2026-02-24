Евросоюз попросил Украину ускорить ремонт «Дружбы»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба». Поставки должны были возобновиться 24 февраля, однако Украина сначала сдвинула сроки на 25 февраля, а потом — на 26-е.

«Я хотела бы поблагодарить премьер-министра Хорватии за усилия по обеспечению и увеличению поставок нефти в Венгрию, Словакию и Сербию через Адриатический трубопровод. В то же время мы просим ускорить ремонт трубопровода»,— заявила госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против РФ и кредит Украине на €90 млрд из-за остановки транзита по «Дружбе». Словакия из-за приостановки поставок объявила кризисную ситуацию и начала отбор нефти из госрезервов. Власти страны считают, что трубопровод функционирует, а остановка является политическим решением Украины для шантажа в вопросе вступления в ЕС. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину.

