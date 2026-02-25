Вице-мэр Краснодара Панаетова покинет пост

Вице-мэр Краснодара Надежда Панаетова покинет должность на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал «Краснодар» со ссылкой на саму чиновницу. Пост заместителя главы города она занимала с 2022 года, курируя блок архитектуры и градостроительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По информации редакции, решение связано со сложностями совмещения муниципальной службы и семейной жизни. «Я приняла решение покинуть свою должность. Безусловно, это решение не совсем простое — на службе я 19 лет. Люблю Краснодар всем сердцем и всегда старалась работать для его развития, не жалея сил и личного времени»,— приводит телеканал слова госпожи Панаетовой.

Надежда Панаетова окончила Кубанский государственный аграрный университет. С 2007 года работала в МКУ «Управление земельных отношений», где прошла путь от главного специалиста до начальника отдела. В 2016–2018 годах занимала должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара, затем возглавляла управление земельных отношений. В 2019–2020 годах была заместителем главы Горячего Ключа, после чего вернулась в администрацию краевого центра на пост руководителя департамента архитектуры.

Вячеслав Рыжков