Правительство хочет включить вакцины от рака в ОМС

Российские ученые разработали несколько вакцин от разных видов рака. Их намерены включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На сегодняшний день это также планируется включить в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, надо планировать средства»,— рассказал господин Мишустин после выступления в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства (цитата по ТАСС). Сроки включения упомянутых вакцин в программу ОМС он не назвал.

В этом году в программу ОМС для женщин внесли анализ на вирус папилломы человека. Этот вирус, среди прочего, может вызвать рак шейки матки.

В декабре 2025 года центр имени Н. Ф. Гамалеи сообщил, что выпустил первую тестовую серию новой вакцины от рака и получил разрешительные документы на ее использование. По данным исследования Всемирной организации здравоохранения, около 7,1 млн случаев, или 37% всех новых случаев рака, связаны с предотвратимыми причинами.