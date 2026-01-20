Анализ на вирус папилломы человека внесли в программу ОМС для женщин

Женщинам, которые проходят репродуктивную диспансеризацию по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), стали доступны анализы на ДНК ВПЧ (вируса папилломы человека). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

ВПЧ — распространенная группа вирусов, которые чаще всего передаются половым путем. Вируса может вызвать рак шейки матки, а также спровоцировать онкогенные проявления в виде папиллом, бородавок и кондилом.

Диагностические исследования на выявление ДНК штаммов ВПЧ стали доступны для женщин в возрасте от 21 года до 49 лет, которые проходят первый этап репродуктивной диспансеризации. В случае положительного результата по итогам первичного теста предусмотрено дополнительное проведение жидкостной онкоцитологии.

В декабре глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в 2027 году в России вакцину от ВПЧ планируют внести в национальный календарь прививок. По его словам, препараты от ВПЧ могут стать бесплатными. В октябре 2025 года биофармацевтическая компания «Нанолек» при участии в инвестиционной программе объемом более 15 млрд запустила производство российской вакцины от ВПЧ.