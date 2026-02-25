Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на химическое предприятие «Дорогобуж» в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР в мессенджере Max.

По данным следствия, предприятие атаковали с помощью не менее 30 беспилотников. Погибли семь человек, еще 10 пострадали. Повреждения получила инфраструктура завода, пожарная часть и пожарная машина.

Об атаке на «Дорогобуж» ночью 25 февраля сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. После этого школы в регионе перевели на дистанционный режим. Рассматривается вопрос об эвакуации жителей из близлежащего к химзаводу населенного пункта.

Никита Черненко