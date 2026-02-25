Мишустин назвал «острой и сложной» проблему качества и стоимости коммуналки

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал сложной проблему стоимости и качества коммунальных услуг. Об этом он заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме по итогам работы правительства в 2025 году.

«Тема качества коммунальных услуг — очень острая, она волнует всех людей и очень сложная», — сказал господин Мишустин.

Премьер напомнил, что «для поддержки социально незащищенных групп граждан мы ограничили размер уплаты коммунальных платежей». «Вы помните прекрасно: цифра — 22% от доходов семей, — сказал господин Мишустин. — Превышение, кстати, субсидируется и у регионов есть возможность эту долю еще уменьшать».

Накануне на встрече с Михаилом Мишустиным эту тему поднимал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарий назвал рост тарифов в некоторых регионах чрезмерным и предложил наделить Федеральную антимонопольную службу надзорными полномочиями в этой сфере.

12 февраля пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать жалобы россиян на резкий рост платежей за ЖКХ. В некоторых случаях они выросли в полтора-два раза. Господин Песков заверил, что власти будут отслеживать эту ситуацию.