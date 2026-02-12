В Кремле пообещали мониторить рост цен на ЖКХ

Рост тарифов ЖКХ не должен быть резким, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что российские власти будут внимательно мониторить эту ситуацию.

Во время брифинга господину Пескову рассказали о жалобах россиян на то, что в некоторых случаях сумма в квитанциях на оплату ЖКХ выросла в полтора-два раза. Пресс-секретарь считает, что нужно разбираться с каждым случаем отдельно.

«Наша практика разбора обращений граждан и на прямой линии, и таких массовых обращений граждан — она научила нас предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. И, конечно, это важная тема, которая на повестке дня»,— ответил представитель президента.

На этой неделе жители Самарской области пожаловались губернатору на рост тарифов ЖКХ. Одна из жительниц возмутилась, что ей пришла квитанция на 12 тыс. руб. В Белгородской области жителям пришли платежки за ЖКУ, хотя у некоторых из них не было света и отопления. Губернатор Вячеслав Гладков заверил, что «за непоставленную услугу плата взиматься не должна и не будет». Однако для перерасчета квитанций нужно время, поэтому, по его словам, если «пришли платежки, нужно оплатить».