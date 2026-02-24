Володин на встрече с Мишустиным заявил о беспокойстве из-за роста тарифов ЖКХ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме. Господин Володин поблагодарил за возможность обсуждать с правительством «даже самые сложные, острые темы» и выразил беспокойство по поводу роста тарифов ЖКХ.

Председатель Госдумы отметил, что вопросы ЖКХ — одни из приоритетных. «Со своей стороны считаем неправильным стоять и наблюдать, как эти процессы происходят. Особенно в ряде регионов рост тарифов чрезмерный, мы считаем»,— сказал Вячеслав Володин (цитата по сайту правительства).

Господин Володин предложил внести изменения в закон и наделить полномочиями Федеральную антимонопольную службу. Это поможет контролировать ситуацию и «не допустить в будущем перегибов», считает председатель Госдумы.

12 февраля на брифинге пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову сообщили о жалобах россиян на резкий рост суммы в квитанциях на оплату ЖКХ. В некоторых случаях она выросла в полтора-два раза. Господин Песков ответил, что рост тарифов ЖКХ не должен быть резким, и заверил, что власти будут отслеживать эту ситуацию. В Госдуме предложили ввести мораторий на размер вносимой россиянами платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года.