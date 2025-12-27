Импортозамещенный самолет Ту-214 получил одобрение Росавиации

Росавиация выдала свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214, что позволит начать серийное производство воздушных судов для российских авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ по итогам рабочей поездки Антона Алиханова в Казань.

В рамках поездки глава ведомства посетил Казанский вертолетный завод и Казанский авиационный завод им. Горбунова. По словам Алиханова, для Ту-214 был разработан новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО).

Глава Минпромторга подчеркнул, что разработанные системы будут устанавливаться и на другие модели самолетов, а Ту-214 в обновленном виде является важным шагом к технологической независимости гражданской авиации.

Влас Северин