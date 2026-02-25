В Тарасовском районе подрядчика оштрафовали за незаконный сброс отходов

В Тарасовском районе Ростовской области полицейские выявили факт сброса отходов в неустановленном месте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Установлено, что с управляющей компанией заключили договор, выделили законное место для безопасного выброса отходов и машину для выполнения работ. Подрядчик же нарушил условия договора и избавился от жидких отходов в неположенном месте.

В отношении УК составили протокол о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). Штраф здесь предусмотрен 100 тыс. руб. Должностному лицу грозит также штраф 40 тыс. руб. за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ).

Мария Хоперская