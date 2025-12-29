Канат над ареной

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Формально 2025 год российская экономика завершает ростом — по итогам года он, вероятно, окажется вблизи 1%. Однако эта цифра мало говорит о состоянии экономики в целом. Внутри года динамика ВВП больше походила на стагнацию, а к его концу отчетливо проявляются структурные ограничения и уменьшающийся запас прочности.

Так, основной вклад в экономический рост обеспечивали частное потребление и поддерживаемые госрасходами негражданские отрасли. Частная же и «мирная» экономика балансировала на грани стагнации. Инвестиционная активность замедлилась, а предложение инвесттоваров сокращалось, высокая ключевая ставка, необходимая для сдерживания инфляции, ограничивала и возможности бизнеса к капвложениям, риски которых компании хотели бы разделить с банками.

Парадокс года — заметный рост реальных доходов населения на фоне слабой динамики выпуска.

Ускоренное повышение доходов поддерживало потребление, но все в меньшей опиралось на рост производительности труда, что без запуска нового инвестиционного цикла добавляет дисбалансов общей схеме экономических связей.

К концу года усилилось и влияние внешних факторов — рост давления отразился в снижении цен на российскую нефть и расширении дисконтов, ухудшая условия торговли. Это стало чувствительным для бюджета, сократив нефтегазовые доходы и закрепив его дефицит на уровне, требующем использования резервов и новых заимствований.

Это, в свою очередь, приводит к ослаблению механизмов сглаживания шоков. Фонд национального благосостояния остается важным элементом устойчивости, но его ликвидная часть сократилась, и пространство для бюджетного маневра стало уже. Экономика входит в 2026 год без признаков немедленного кризиса, но и без прежнего запаса устойчивости. Это делает вопрос качества роста и его источников принципиальным: формальные плюсы в статистике не отражают способность экономики справляться с неожиданностями.