Руководство дорожным департаментом Томска передали вице-мэру

Вице-мэр Томска Денис Хафизов с 13 января руководит городским департаментом дорожной деятельности и благоустройства. Ставка начальника департамента упразднена, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Махиня.

«Такая практика у нас уже есть в департаменте финансов и департаменте городского хозяйства. На работу профильных подразделений это повлияло только положительно, при этом позволило получить пусть небольшую, но экономию средств»,— объяснил это решение мэр в своем Telegram-канале.

На сайте городской администрации начальником департамента указан Александр Живоглядов.

Департамент финансов возглавляет вице-мэр Анна Мальсагова, департамент городского хозяйства — вице-мэр Дмитрий Путров. Всего в структуре городской администрации семь департаментов. У мэра восемь заместителей, включая одного первого.

