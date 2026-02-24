Десять человек ранены при атаках 177 БПЛА на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 177 беспилотников и 14 боеприпасов. В итоге были ранены десять человек. Повреждены 35 жилых помещений и 38 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По Белгородскому округу выпустили 25 беспилотников. В селе Никольское при выполнении служебных задач по ликвидации дрона был ранен боец «Орлана». Ему оказали медпомощь на месте, но от предложенной госпитализации он отказался. В селе Таврово из-за детонации БПЛА пострадал мирный житель. Он будет лечиться дома. В округе повреждены частный дом и четыре легковых автомобиля, один из которых сгорел.

Пятеро мирных жителей пострадали в Шебекинском округе. Четверо из них получили ранения в городе Шебекино из-за атаки дрона на автомобиль. Одна из пострадавших будет получать медпомощь в стационаре Шебекинской ЦРБ, вторую транспортировали в областную клиническую больницу, третью отпустили на амбулаторное лечение. Четвертый раненый находится в городской больнице №2 Белгорода. Пятый пострадавший в округе получил травмы в селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона. Он будет лечиться дома. Суммарно по округу выпустили 39 БПЛА. В итоге пострадали 14 автомобилей и четыре частных дома.

Еще один мирный житель пострадал в поселке Степное Краснояружского округа — он получил травмы при ударе дрона. Раненый продолжит лечение амбулаторно. Муниципалитет подвергся атакам 42 беспилотников и восьми боеприпасов. Также повреждены два автомобиля.

По Грайворонскому округу ВСУ выпустили 26 беспилотников и шесть боеприпасов. В селе Замостье в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии. Транспортное средство повреждено. Всего в округе получили разрушения 17 автомобилей и 17 жилых помещений.

В поселке Борисовка Борисовского округа при детонации дрона пострадал человек. Он продолжит лечение дома. Округ атаковали с помощью 12 БПЛА — были повреждены 11 частных домов и один автомобиль.

Кабира Гасанова