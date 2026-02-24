Боец «Орлана» погиб в Борисовском округе Белгородской области

В Белгородской области на территории Борисовского района погиб боец подразделения «Орлан». Об этом губернатору Вячеславу Гладкову доложили во время заседания областного правительства во вторник, 24 февраля.

Глава региона дал поручение уточнить всю информацию о бойце и его семье и доложить подробности после заседания.

Обновлено. Боец «Орлана» погиб в результате детонации FPV-дрона, сообщил господин Гладков в своем Telegram-канале. Еще один мирный житель получил ранения.

«Мужчина, который находился рядом, получил проникающее ранение брюшной полости. В тяжелом состоянии он доставлен в Борисовскую ЦРБ. В настоящее время медики проводят ему операцию»,— рассказал губернатор Белгородской области.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 23 февраля боец «Орлана» получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги в селе Никольское Белгородского округа при выполнении служебных задач. Ему оказали медпомощь на месте, от предложенной госпитализации боец отказался. Также вчера один человек пострадал в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Денис Данилов