Задержанный в Риге кореевед Ланьков добрался до Эстонии

Российский кореевед Андрей Ланьков, задержанный в Риге во время лекции, сообщил, что добрался до Эстонии. На границе его ждала машина, добраться ему помогли друзья и знакомые.

«Полиция была очень вежливой и доброжелательной... Поэтому после ряда формальностей меня посадили в машину и благополучно повезли к эстонской границе. К тому времени ко мне с предложениями о помощи обратились мои друзья и знакомые в Латвии и Прибалтике, а также некоторые люди, которых я и вовсе не знал»,— написал профессор в Telegram.

Вечером 24 февраля господина Ланькова задержали во время лекции ученого о Северной Корее, после чего депортировали в Эстонию. Кореевед объяснил произошедшее решением главы МИД Латвии Байбы Браже. По словам ученого, латвийские власти внесли его в «черный список».