Корееведу Ланькову не объяснили причины его выдворения из Латвии

Эксперт по истории и политике стран Корейского полуострова Андрей Ланьков, задержанный 24 февраля перед выступлением в Латвии, заявил, что причины и логика его выдворения из страны неизвестны.

«Если же говорить о причинах самого инцидента и о той логике, которой руководствовался латышский МИД в момент принятия решения, то формально мне об этом ничего не известно. Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии,... в показанных мне и адвокатам документах не содержалось»,— написал господин Ланьков в Telegram-канале.

Ученый добавил, что ситуация ему в целом понятна. «Начальникам не нравится то, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру»,— уточнил он. Предпринимать каких-либо шагов по этому поводу Андрей Ланьков не собирается.

По словам историка, он приезжал в Ригу, чтобы прочесть лекцию. Мероприятие сорвалось, а самого Андрея Ланькова привезли в Иммиграционное управление, после чего отправили к эстонской границе. Еще во время задержания господину Ланькову пояснили, что он попал в «утвержденный министром иностранных дел список» граждан, которым запрещен въезд в Латвию. При этом он находился в Латвии всего четыре часа после 30-летнего перерыва, пояснил ученый.

Андрей Ланьков — один из ведущих российских корееведов. Родился 26 июля 1963 года в Ленинграде, окончил Восточный факультет ЛГУ. В 1990-х работал в Южной Корее и Австралии, с 2004 года преподает в Сеуле.