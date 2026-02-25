Новым директором Лувра станет глава музеев Версаля Кристоф Лерибо

Глава музеев Версаля Кристоф Лерибо сменит Лоранс де Кар на посту директора Лувра. Та ранее ушла с поста, который занимала почти пять лет. Решение о смене руководства принял президент Франции Эмманюэль Макрон. Его могут объявить на проходящем сегодня заседании кабинета министров.

59-летняя Лоранс де Кар подверглась критике после ограбления Лувра 19 октября 2025 года. Тогда злоумышленники похитили из музея королевские и императорские драгоценности. Это выявило серьезные пробелы в системе безопасности возглавляемого госпожой де Кар музея. Она сразу же официально подала прошение об отставке министру культуры Рашиде Дати, однако та его не приняла.

Хотя Лоранс де Кар осталась президентом Лувра, она лишилась поддержки и вне, и внутри музея. За ограблением в Лувре последовали аварии, сбои в системе отопления, потопы в хранилище или закрытие целой галереи. С середины декабря сотрудники музея устраивают регулярные забастовки, требуя увеличения штата, улучшения условий труда и пересмотра системы оплаты.

Накануне Лоранс де Кар снова подала в отставку. Как следует из коммюнике Елисейского дворца, глава государства теперь принял ее решение, назвав его «актом ответственности».

Преемником Лоранс де Кар станет 63-летний Кристоф Лерибо. В феврале 2024 года он был назначен руководителем Версальского дворца, а ранее возглавлял музеи Орсе и Оранжери. С Лувром его связывает профессиональная карьера: в 2006 году он работал хранителем в департаменте графического искусства музея. В 2021 году его имя уже фигурировало среди возможных кандидатов на пост директора Лувра. Однако тогда президент Макрон сделал выбор в пользу Лоранс де Кар, которая была первой женщиной, поставленной во главе крупнейшего музея Франции и мира.

Алексей Тарханов, Париж