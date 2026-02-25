Лувр сдал, Лувр принял

Новым директором Лувра станет Кристоф Лерибо, действующий глава музеев Версаля. Его предшественница Лоранс де Кар, которая почти пять лет возглавляла крупнейший музей Франции и мира, подала в отставку. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял ее заявление, назвав «актом ответственности». Почему директора так долго пришлось призывать к ответственности, рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Новый директор Лувра Кристоф Лерибо

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Reuters

63-летний Кристоф Лерибо начинал карьеру в парижском музее Карнавале, где пятнадцать лет отвечал за живопись и рисунок. В 2006 году пришел в Лувр хранителем департамента графического искусства. Затем руководил Национальным музеем Эжена Делакруа, девять лет возглавлял Малый дворец — Музей изящных искусств Парижа, а в 2021 году стал президентом музеев Орсе и Оранжери.

Забавно, что тогда он также сменил на этих постах в Орсе и Оранжери ушедшую руководить Лувром Лоранс де Кар. В феврале 2024 года Кристоф Лерибо был назначен главой музеев Версаля, а теперь возвращается в другой королевский дворец, хорошо ему знакомый. В 2021 году его имя даже фигурировало среди возможных кандидатов на пост директора Лувра. Однако тогда президент Макрон сделал выбор в пользу Лоранс де Кар, которая стала первой женщиной во главе крупнейшего музея Франции и мира.

Отставки Лоранс де Кар ждали несколько месяцев. Отправной точкой стало ограбление 19 октября 2025 года, когда злоумышленники похитили королевские и императорские драгоценности.

Скандал выявил серьезные проблемы в системе безопасности. Де Кар сразу подала заявление об уходе министру культуры Рашиде Дати, но оно не было принято. Более того, президент Макрон публично подтвердил ей поддержку.

Однако формальная поддержка не означала восстановления доверия. Руководительнице Лувра пришлось объясняться в парламенте и перед прессой. Депутаты изучали обстоятельства кражи, а в прессе вспоминали о прежних аудитах, давно предупреждавших о рисках. Параллельно музей переживал череду технических сбоев: аварии, проблемы с отоплением, подтопления в хранилищах, закрытие галереи из-за просевшего пола. С середины декабря сотрудники регулярно бастовали. Профсоюзы требовали увеличения штата, улучшения условий труда и пересмотра системы оплаты. В довершение всего полиция объявила об аресте шайки мошенников, в число которых входили и работники музея, подделывавших билеты и проводивших в музей целые группы туристов,— ущерб был оценен более чем в €10 млн.

Лоранс де Кар

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В понедельник, 23 февраля, Рашида Дати выступила перед комиссией по культурным делам Национальной ассамблеи. Встреча состоялась в закрытом режиме, и весьма вероятно, что результаты оказались неблагоприятными для директора Лувра. Рашида Дати выполнила свое обещание «принять меры в ближайшее время», Лоранс де Кар снова подала в отставку, и на сей раз ее заявление было принято.

В прощальном интервью газете Le Figaro де Кар признала: «Я многому научилась, хотя это был и момент одиночества. Я старалась защитить институцию, бороться с ложной информацией и слухами. Волна была мощной. Я была президентом, я была там, чтобы принять удар на себя».

Ее уход, как надеются власти, должен «дать крупнейшему музею мира успокоение и новый импульс для реализации масштабных проектов по обеспечению безопасности и модернизации».

Речь идет прежде всего о программе «Лувр — Новый ренессанс», объявленной в начале 2025 года. План фараоновского масштаба предусматривает реорганизацию подземных пространств, создание новой входной зоны со стороны колоннады Перро и обновление всей инфраструктуры музея. Проект оценивается примерно в €1 млрд. Именно его теперь предстоит продолжить Кристофу Лерибо. Тем более что в последнее время «Новый ренессанс» буксовал, архитектурный конкурс так и не был завершен.

Другая задача Лерибо — не только продолжить титаническую реконструкцию бывшего королевского дворца, но и восстановить доверие внутри его стен, наладить диалог с профсоюзами и выстроить новые отношения с Министерством культуры, где также со дня на день появится новый министр на смену Рашиде Дати.

Переезд Кристофа Лерибо из Версаля в Лувр обещает изменения не только для Лувра. Это начало перестановок во многих музеях Франции. Вопрос в том, кто возглавит Версаль после его ухода. В кулуарах называют имя Лорана Саломе, главного хранителя дворца. Еще одно назначение касается Анник Лемуан, нынешнего директора Малого дворца: она станет директором музеев Орсе и Оранжери, сменив Сильвена Амика, скоропостижно скончавшегося 31 августа прошлого года. Согласно декрету, опубликованному сегодня, Анник Лемуан вступит в должность 19 марта.