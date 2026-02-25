Серебро превысило $90 впервые с 4 февраля

Стоимость мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex выросла на 3,67%, до $90,7 за тройскую унцию. Серебро поднялось выше отметки $90 впервые с 4 февраля. Фьючерс на золото с поставкой в феврале дорожает на 0,79%, до $5217,3 за тройскую унцию.

Биржевая стоимость драгоценных металлов начала расти с декабря 2025 года из-за геополитической напряженности. В январе золото и серебро уже несколько раз обновляли ценовые рекорды. В начале февраля серебро потеряло в цене 13%.

