Серебро на бирже Comex потеряло в цене 13%

Мартовский фьючерс на серебро на бирже Comex падал до $71,2 за тройскую унцию. К 9:58 мск падение драгметалла замедлилось — на 12,7%, примерно до $74,3 за унцию.

По состоянию на 11:55 серебро растет на 0,37%, до $78,8. Фьючерс на золото с поставкой в феврале снижается на 2,10%, до $4615 за тройскую унцию.

Биржевая стоимость драгоценных металлов начала расти с декабря 2025 года на фоне геополитической напряженности. В январе золото и серебро уже несколько раз обновляли ценовые рекорды. В конце прошлой недели оба металла упали в цене на 10%.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Золотоприбытчики».