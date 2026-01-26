Цены на золото и серебро обновили максимум

Стоимость фьючерса на золото на бирже Comex впервые превысила $5000 за тройскую унцию. По состоянию на 2:12 мск, драгметалл торгуется на уровне $5027,3 за тройскую унцию (+0,82%).

Цена на фьючерс серебра в это же время впервые превысила $105 за тройскую унцию. Позднее оно замедлило рост до $104,5 за тройскую унцию (+3,13%).

Биржевая стоимость драгоценных металлов продолжает расти с декабря 2025 года. Bloomberg писало, что их подорожание связано с обострением геополитической напряженности.

