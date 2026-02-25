Приговор смягчили заочно

Четвертый кассационный суд смягчил на несколько месяцев приговор Дмитрию Попандопуло и Юрию Сидиропуло, осужденным за особо крупное мошенничество с административным зданием в Геленджике. Два состава суд переквалифицировал в одно. В остальном осужденные признаны виновными, несмотря на доводы их защитника об отсутствии самого состава преступления. Сторона потерпевших считает, что шансов оспорить приговор в Верховном суде у Попандопуло и Сидиропуло мало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд общей юрисдиции изменил обвинительный приговор бизнесменам из Геленджика Дмитрию Попандопуло и Юрию Сидиропуло. Жалобы на предыдущее решение апелляционной коллегии Краснодарского краевого суда подали как потерпевшая сторона, так и защита осужденных.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году Октябрьский районный суд Краснодара признал Дмитрия Попандопуло виновным в особо крупном мошенничестве по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ), заведомо ложном доносе (ч. 2 ст. 306 УК РФ), даче заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 307 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. п. «а, б», ч. 2 ст. 165 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде 7 лет колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб. Юрия Сидиропуло суд признал виновным по тем же статьям (за исключением ст. 306 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 6,5 года колонии общего режима. В ноябре прошлого года апелляционная инстанция Краснодарского крайсуда оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Как сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда, адвокат осужденных настаивал в процессе на недоказанности вины своих подзащитных, неверной квалификации их действий, наличие пооцессуальных нарушений и просил суд вернуть дело прокурору. Потерпевшая сторона настаивала на ужесточении наказания осужденным.

«Выслушав участников процесса, кассационный суд изменил приговор, переквалифицировав действия осужденных с двух составов п. п. “а, б”, ч. 2 ст. 165 УК РФ на один, в результате чего окончательно назначил наказание: Попандопуло — на срок 6 лет 9 месяцев лишения свободы, Сидиропуло – 6 лет 3 месяца. В остальной части приговор оставлен без изменения»,— сообщили в пресс-службе кассационного суда.

Напомним, как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2010 года Дмитрий Попандопуло начал строительство административного девятиэтажного здания по улице Первомайской, 69 в Геленджике. Владельцем здания, а также земельного участка площадью 401 кв. м был его родственник Юрий Сидиропуло. Недвижимость стала предметом залога по кредитам на 70 млн руб. и 35 млн руб., предоставленным банком «Национальный стандарт» (Новороссийск) бизнесмену Галстяну, возглавляющему фирму «Технотрейд». Со временем заемщик перестал платить по кредитам, и в августе 2012 года банк продал долг компании «Лит Трейдинг».

Согласно материалам суда, Сидиропуло продал Попандопуло здание и земельный участок, заключив договор купли-продажи задним числом, датировав его за девять суток до заключения договора залога. Как указано в постановлении Геленджикского городского суда, чтобы легализовать сделку, фигуранты инициировали судебный спор под предлогом якобы неисполнения между собой обязательств по мнимому договору купли-продажи. В марте 2015 года Попандопуло обратился в городской суд с иском к Сидиропуло, требуя обязать краевой Росреестр зарегистрировать за ним право на офисное здание и земельный участок. Первая инстанция ему в этом отказала, однако краевой суд, введенный, по мнению следствия, в заблуждение, признал законным договор купли-продажи и обязал Росреестр зарегистрировать за Попандопуло право собственности на спорные объекты общей стоимостью 133,4 млн руб., согласно ипотечному договору, находящиеся в собственности ООО «Лит Трейдинг».



Эти действия были квалифицированы следствием как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Позже экспертиза признала мнимость договора купли-продажи и решение Краснодарского крайсуда, легализовавшего право Попандопуло на здание и землю, было отменено.

Также, согласно материалам суда, в 2019 году Дмитрий Попандопуло обратился в следственные органы с заявлением, что якобы бизнесмен Галстян, находясь в сговоре с неустановленными лицами из банка «Национальный стандарт», путем обмана приобрел принадлежащие Юрию Сидиропуло девятиэтажное офисное здание и земельный участок. В отношении Галстяна началось предварительное следствие, однако через год в возбуждении уголовного дело было отказано, а в отношении Попандопуло возбудили дело за заведомо ложный донос (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Кроме того, в отношении Попандопуло и Сидиропуло возбудили дело за дачу заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 307 УК РФ) на бизнесмена Галстяна.

На суд фигуранты уголовного дела не явились, в связи с чем были объявлены в федеральный розыск, а Ленинский районный суд Новороссийска вынес решение об их заочном аресте. В настоящее время, по информации «Ъ-Кубань», один осужденный находится в Дании, второй — в Греции. Оба государства отказали следственным органам РФ в выдаче фигурантов. По словам адвоката осужденных Евгения Хамова, экстрадиция Попандопуло из Дании в Россию не состоялась, поскольку там сочли инкриминируемое ему преступление недоказанным. Юрия Сидиропуло, по словам его защитника, также не стали экстрадировать из Греции, поскольку власти страны посчитали, что документы, представленные РФ не соответствуют общей инструкции по розыску, а обвинения там не соответствуют предъявленным на данный момент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из здания суда, Дмитрий Михеенко Фото: из здания суда, Дмитрий Михеенко

В беседе с «Ъ-Кубань» господин Хамов отметил, что вывод следствия о получении кредита Галстяном для Попандопуло надуман, так как в суде было озвучено, что в этот же период этот же банк выдал Галстянам кредиты на сумму около 1 млрд руб. Все сотрудники банка, причастные к кредиту, по словам адвоката, были уволены, а все действия якобы были осуществлены по указанию управляющего банком. Евгений Хамов также указал на массу неисследованных судом доказательств невиновности его подзащитных.

«Прежнее определение апелляции прямо указало, что в действиях обвиняемых нет хищения. Указания обязательны, но проигнорированы. Квалификация неверная, но и при верной квалификации истекли сроки давности. Считаю, что невозможно рассмотрение дела в отсутствие подсудимых. Результат: Галстян получил кредит, а у осужденных забрали здание стоимостью около 200 млн руб. и осудили на 7 лет, взыскав еще ущерб на 48 млн. При этом само здание было продано банком за 48 млн руб. и снова с помощью кредита этого же банка. Чудесные совпадения. И это все факты, они есть в деле. Считаю, что судом дана полностью неверная оценка событий»,— сообщал «Ъ-Кубань» господин Хамов после вынесения вердикта Краснодарским краевым судом.

Адвокат потерпевшей стороны Ярослав Краснощеков рассказал «Ъ-Кубань», что его подзащитные довольны решением кассационной инстанции, поскольку, отмечает он, это уже некая точка в уголовном деле.

«Понятно, что осужденные будут обжаловать приговор в Верховном суде, но опасность отмены приговора, на мой взгляд, там очень мала. А здесь она была очень велика, потому что осужденные пытались ввести в заблуждение судебную коллегию. Длительное время они манипулировали подложным договором купли-продажи, составленным на девять дней ранее, чем договор залога. Они вводили в заблуждение коллегию краевого суда, когда признавали такой договор заключенным и фактически выводили из-под залога недвижимое имущество. Сейчас можно сказать, что приговор вынесен окончательный и справедливый»,— резюмировал адвокат.

Дмитрий Михеенко