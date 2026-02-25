«Внедрение сбора может повлиять на конкурентоспособность Сочи»

В Сочи утвердили механизм инфраструктурного сбора для инвесторов. Документ закрепляет систему взаимодействия между органами власти и бизнесом при реализации инвестиционных проектов. По данным администрации, вырученные средства пойдут на благоустройство курорта. Для чего вводят такой сбор и чем это может обернуться для бизнесменов, «Ъ-Сочи» рассказала кандидат экономических наук, доцент экономического факультета Кубанского государственного университета Ирина Рындина.

Ирина Рындина

Фото: предоставлено автором

«Инфраструктурный сбор вводится в регионах не как замена существующих налоговых и инвестиционных механизмов, а как дополнительный инструмент для решения конкретных экономических задач. Его необходимость обусловлена рядом факторов: несоответствие между ростом застройки и развитием инфраструктуры, ограниченность бюджетных ресурсов, индивидуальный подход к каждому проекту, необходимость гармоничного развития территорий, использование успешного опыта других регионов и стран, а также создание прозрачной системы партнерства.

Добровольный формат инфраструктурного сбора может влиять на переговорную позицию инвесторов и условия входа в проекты. На практике такой механизм вызывает неоднозначную реакцию у бизнеса и меняет баланс интересов сторон.

Инвесторы могут воспринимать его как скрытую обязанность, отказ от которой затруднит получение разрешений на строительство или создаст административные барьеры.

Кроме того, добровольный сбор добавляет непредвиденные расходы и ужесточение требований, что необходимо учитывать при оценке рентабельности проектов, особенно в регионах с недостаточно развитой инфраструктурой.

Внедрение сбора влияет на себестоимость строительства и конечную стоимость объектов, в том числе в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Дополнительные расходы увеличивают финансовую нагрузку застройщиков и переносятся на конечных потребителей, что отражается в росте стоимости недвижимости или услуг. Также возможны ограничения масштабов проектов и перераспределение инвестиций в зависимости от дифференциации сборов.

Индивидуальный расчет взноса способен как повышать прозрачность и предсказуемость инвестиционной среды, так и снижать ее. Если методика закреплена нормативно-правовым актом, то инвесторы заранее понимают правила формирования платежей.

Четкие критерии, публичность данных, долгосрочный горизонт действия и стандартизация процедур повышают предсказуемость. Недостаточно детализированная методика, непрозрачные параметры и отсутствие доступа к информации снижают прозрачность и увеличивают риски.

Внедрение такого сбора может повлиять на конкурентоспособность Сочи, но эффект зависит от условий реализации и реакции бизнеса. При эффективной реализации сбор укрепит позиции города как курортного центра РФ, обеспечит развитие инфраструктуры, гармоничное развитие районов, партнерство с бизнесом и повышение прозрачности системы. Успех зависит от грамотной настройки, соблюдения баланса интересов государства и бизнеса, учета социально-экономических аспектов городской среды».