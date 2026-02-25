В центре Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии

Аварийное отключение света произошло в центре Краснодара. Без электроэнергии временно остались жилые дома на 17 улицах. Об этом сообщает ЕДДС города.

Из-за аварии без света остались жители жилых домов по улицам: Березанская, Березанский пр., Володарского, Головатого, Железнодорожная, Карасуно-набережная, Корницкого, Кузнечные ряды, Ломоносова, Ломоносова 1-й пр., Новокузнечная, Промышленная, Путевая, Радио, Северная, Фабричная и Щорса. На месте работает аварийная бригада, приблизительное время восстановления уточняется.

«Причина отключения — сработала защита на линии 6-10 кВ, отключилась ПС “СВ-109” и отключены 14 трансформаторных подстанций»,— говорится в сообщении ЕДДС.

Алина Зорина