ВС РФ оставил в силе решение о суде над экс-мэром Сочи в Москве

Верховный суд Российской Федерации признал законным рассмотрение в столице уголовного дела в отношении бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщил РАПСИ его адвокат Иван Миронов. По словам защитника, решение о передаче материалов в Москву оставлено без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее стало известно об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении Алексея Копайгородского, его супруги Янины Копайгородской и ее помощника Александра Пасунько.

Бывшему мэру инкриминируются растрата в особо крупном размере, получение взятки в особо крупном размере, а также легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере.

Супруге Копайгородского вменяется пособничество в растрате в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, а также принуждение свидетеля к даче ложных показаний. Кроме того, ей предъявлены обвинения в подкупе свидетеля и принуждении к уклонению от дачи показаний, соединенном с угрозой причинения вреда здоровью.

Помощнику Янины Копайгородской Александру Пасунько вменяются подкуп свидетеля и принуждение к уклонению от дачи показаний с угрозой причинения вреда здоровью.

В январе 2026 года Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства имущество Алексея Копайгородского и его супруги. В перечень вошли более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, 84,6 млн руб. и 40 тыс. долларов США, а также коллекция наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши общей стоимостью свыше 108 млн руб. Дополнительно с Алексея Копайгородского взыскано 215 млн руб. как эквивалент стоимости имущества, отчужденного к моменту подачи искового заявления.

Мария Удовик