Власти Японии потребовали от Китая отменить экспортные ограничения

Токио выразил решительный протест Пекину из-за включения 20 японских оборонных предприятий в список запрещенных к экспорту товаров двойного назначения и потребовал их отмены, сообщает Kyodo News со ссылкой на представителя правительства. Минторг КНР во вторник ввел ограничения на поставки в отношении 20 компаний, связанных с военным ведомством Японии. Среди них Mitsubishi Shipbuilding, IHI Power Systems и NEC Aerospace Systems.

Объявленная мера расценивается Токио как «абсолютно недопустимая», и правительство оценивает возможные последствия и рассматривает ответные меры. Протестная нота уже подана главой Бюро по делам Азии и Океании МИД Масааки Канаи. Позицию властей поддержал глава самого влиятельного бизнес-лобби страны, Японской федерации бизнеса Йошинобу Цуцуи, который также призвал Пекин отказаться от запретов.

Отношения между странами обострились после заявления японского премьера Санаэ Такаити о кризисе вокруг Тайваня как об «экзистенциальной угрозе», которая позволяет Токио использовать «право на коллективную самооборону». Власти КНР расценили высказывания как вмешательство во внутренние дела страны. Они рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Японию, нанеся ущерб японской туротрасли, провели крупные военные учения близ Тайваня, а также несколько раз предупредили международное сообщество о росте в японских элитах милитаристских реваншистских настроений.

Эрнест Филипповский