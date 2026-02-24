Китай вводит экспортный контроль в отношении 20 японских компаний

Министерство торговли КНР во вторник ввело экспортный контроль в отношении ряда японских компаний, сообщает AFP. Поводом послужили их связи с военным ведомством Японии.

«В целях защиты национальной безопасности и интересов... было принято решение включить 20 японских компаний, включая Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd., которые участвовали в укреплении военного потенциала Японии, в список экспортного контроля»,— указано в заявлении Минторга.

Как уточняет японское издание «Ёмиури», включенным в список компаниям власти КНР запрещают поставлять продукцию двойного (военного и гражданского) назначения. В него попали теперь также IHI Power Systems и NEC Aerospace Systems, которые, по утверждению китайского правительства, участвуют в укреплении военной мощи Японии. Строже будут проверяться и поставки в адрес Subaru, Eneos и Itochu Airlines — в этом случае Минторг ссылается на невозможность выявить конечного получателя продукции.

Отношения между странами обострились после ее заявления о кризисе вокруг Тайваня как об «экзистенциальной угрозе», которая позволяет Токио использовать «право на коллективную самооборону». Власти КНР расценили высказывания японского премьера как прямое вмешательство во внутренние дела страны. Они рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Японию, нанеся ущерб японской туротрасли, провели крупные военные учения близ Тайваня, а также несколько раз предупредили международное сообщество о росте в японских элитах милитаристских реваншистских настроений.

Эрнест Филипповский