Турбизнес Японии несет биржевые потери после отказа китайцев от поездок

Акции японских туристических и розничных торговых компаний резко упали после того, как власти Китая предостерегли своих граждан от поездок в Японию, пишет AFP. Причиной стали слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване.

На утренних торгах акции косметической компании Shiseido упали на 9%, группы универмагов Takashimaya — более чем на 5%, а Fast Retailing (владельца Uniqlo) — более чем на 4%.

На прошлой неделе Санаэ Такаити заявила, что кризис вокруг Тайваня может представлять для Японии «экзистенциальную угрозу», которая позволит Токио использовать свое право на самооборону. В ответ МИД Китая вызвал посла Японии и предупредил его о последствиях. 16 ноября китайские государственные авиакомпании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines также предложили пассажирам бесплатно отменить брони авиабилетов в Японию или обменять их на билеты в другие страны.

Эрнест Филипповский