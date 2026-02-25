Снегопад в Москве должен закончиться к вечеру 25 февраля

Продолжающийся со вчерашнего дня снегопад в Москве закончится сегодня вечером, заявил ТАСС сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, за вторник прирост снежного покрова составил до 10 см, в ночь на среду — еще около 5 см.

Синоптики ожидают, что сегодня днем снег будет небольшой, местами умеренный, прирост составит еще почти 2 см. «Снегопад задержался, но снег идет, по сантиметрам у нас во вторник был местами сильный снег... Закончится в среду вечером»,— сказала госпожа Макарова.

В Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы. По данным Гидрометцентра, сегодня в столице будет –1°С...–3°С, по области температура может упасть до –5°С.

На прошлой неделе в Москве был побит 60-летний рекорд по высоте сугробов. На этом фоне по всей России увеличился спрос на такси и поднялись цены на поездки: наиболее серьезно — в Москве, на 11%, до 928 руб., подсчитали в «Чек индексе».

