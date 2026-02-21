В Москве побит 60-летний рекорд по высоте сугробов

Высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве достигла 70 см, что в 1,8 раза превышает климатическую норму. Об этом рассказал «РИА Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, побит рекорд 1966 года, когда высота снежного покрова в этот день составила 64 см.

По словам синоптика, после прошедших за последние сутки снегопадов высота сугробов продолжает увеличиваться. В центре Москвы, на Балчуге, высота снежного покрова составляет 78 см, в Тушино — 73 см. В Подмосковье самые высокие сугробы зафиксированы в Коломне (81 см), Кашире (83 см) и Черустях (84 см).

Сильный снегопад начался в регионе в ночь на 19 февраля и продолжался сутки. В столице и области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Вчера сугробы в Москве выросли до рекордных 80 см.