Тариф «Погодный»

Аномальные морозы и снегопады привели к тому, что россияне стали чаще пользоваться услугами такси. В Москве число поездок выросло на 10%, в Санкт-Петербурге — на 4%, а по России в целом — на 7%. Повышенный спрос спровоцировал рост тарифов, которые, как уверяют в службах такси, стабилизируются вместе с погодой.

С 1 января по 15 февраля 2026 года количество поездок на такси по всей России выросло на 7% год к году, подсчитали в сервисе «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» по запросу “Ъ”. В Москве спрос вырос еще значительнее — на 10%, в Санкт-Петербурге —на 4%, уточнили аналитики.

Автолюбители реже пользовались личными машинами и чаще обращались к услугам такси из-за снежной погоды и холода, поясняют в «Чек индексе». Москва, где спрос вырос значительнее, традиционно чувствительнее реагирует на погодные аномалии из-за плотности трафика и высокой нагрузки на дорожную инфраструктуру, говорит председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Кроме того, в российской столице выше доля поездок по рабочим и деловым вопросам, от которых сложнее отказаться даже в плохую погоду, добавляет директор Международного евразийского форума такси Александр Басалаев.

Из-за роста спроса увеличился средний чек на услуги такси: наиболее серьезно — в Москве, на 11%, до 928 руб., подсчитали в «Чек индексе».

В целом по России показатель увеличился на 10%, до 681 руб., в Санкт-Петербурге — на 9%, до 708 руб., добавляют в компании. По данным сервиса T-Pay, средний чек на поездки в такси по России в этот период вырос на 15%, до 431 руб. Это подтверждается официальными данными. По подсчетам Росстата, в январе 2026 года проезд в такси в Москве стоил 80,97 руб. из расчета на 1 км пути, что на 30% больше год к году. По России цены выросли на 8%, до 49,31 руб., в Санкт-Петербурге незначительно снизились — на 0,3%, до 59,88 руб., по данным статслужбы.

Снегопады, гололедица и заторы на дорогах существенно осложнили движение: часть автомобилей не могла выйти на линию, а часть водителей проводила значительно больше времени в пробках, отмечает Ирина Зарипова. Из-за ухудшения видимости и дорожной обстановки длительность поездок на такси в часы пик кратно увеличивалась: в среднем — на 30%, на отдельных маршрутах — в два-три раза, приводят данные в «Яндекс Такси». Рост длительности поездок и повышенный спрос приводили к тому, что в часы пик срабатывал повышающий коэффициент. В такие моменты стоимость поездки могла кратковременно увеличиваться в среднем на 20–25%, уверяют в компании.

В столице предложение ограничено количеством автомобилей в автопарках и не может увеличиваться пропорционально спросу, отмечают в службе заказа такси «Максим». В то же время в регионах ситуация иная: в моменты резкого повышения спроса на линию выходят частные водители на личных автомобилях и помогают пройти пиковые нагрузки, в результате чего спрос и предложение балансируются, добавляют там.

В целом рынок такси в начале 2026 года находится в ожидании закона о локализации и утвержденного перечня машин в рамках этой законодательной нормы, говорит Александр Басалаев. И без локализации автомобили дорожают, отмечают в такси «Максим». По цене до 1 млн руб. на сегодняшнем рынке новых авто нет предложений, средневзвешенная цена уже достигла 3,5 млн руб., уточняют в компании.

При стабилизации дорожной обстановки и равномерном распределении спроса цены, как правило, выравниваются, напоминает Ирина Зарипова. Поэтому делать вывод о закреплении текущих расценок сейчас преждевременно, уверяет эксперт. Александр Басалаев ожидает роста стоимости в сегменте выше уровня инфляции из-за подорожания автомобилей и топлива. Но вряд ли рост будет резким, даже несмотря на вступление в силу закона о локализации в марте.

Дарья Андрианова