В Москве за сутки выпало до 25% месячной нормы осадков

За минувшие сутки на метеостанции ВДНХ в Москве выпало 10 мм осадков, или 23% от всего февральского объема, заявил «РИА Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на Балчуге выпало 11 мм снега, или четверть месячной нормы, в Тушино — 7 мм. В Подмосковье больше всего снега выпало в Талдоме — 14 мм, уточнил синоптик.

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снега и гололедицы. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня в столице ожидается –1°С...–3°С, также будет небольшой снег, местами умеренный.

На прошлой неделе в Москве был побит 60-летний рекорд по высоте сугробов. Из-за снегопадов по всей России вырос спрос на такси и поднялись цены.

