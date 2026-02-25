Мосгорсуд признал законным заочный арест иноагента-Каспарова

Мосгорсуд признал законным заочный арест в России шахматиста Гарри Каспарова (внесен в реестр иноагентов) по делу о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал шахматиста по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (предполагает от пяти до семи лет лишения свободы). Арест на два месяца отсчитывается с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции. Он объявлен в международный розыск.

В середине октября ФСБ сообщила о расследовании уголовного дела по статьям о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти. Среди фигурантов был указан Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом).

