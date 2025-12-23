Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иноагента Гарри Каспарова заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (объявлен в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) заочно арестован по делу об оправдании терроризма.

Гарри Каспаров (иноагент)

Гарри Каспаров (иноагент)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Гарри Каспаров (иноагент)

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения поступило в Замоскворецкий суд Москвы накануне. Шахматисту предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

В апреле 2024 года горсуд Сыктывкара заочно арестовал шахматиста по делу о создании «террористического сообщества».

В середине октября ФСБ сообщила о расследовании уголовного дела по статьям о создании террористического сообщества и насильственном захвате власти. Среди фигурантов был указан господин Каспаров (иноагент).

Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентов переводят в террористы».

Новости компаний Все