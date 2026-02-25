Демократа с плакатом «Черные люди — не обезьяны» вывели из зала во время речи Трампа

Демократ Эл Грин был удален из зала заседаний Палаты представителей во время обращения президента США Дональда Трампа к Конгрессу. Законодателя вывели после того, как он поднял плакат «Черные люди — не обезьяны!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эл Грин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Эл Грин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Лидер большинства в Палате представителей Стив Скалис попытался выхватить плакат, конгрессмен Трой Нелс предпринимал попытки убедить господина Грина успокоиться, а несколько республиканцев старались заслонить надпись от телекамер, передает Politico. Когда господина Грина выводили, законодатели от Республиканской партии и союзники Трампа скандировали «США, США!».

Этот плакат — реакция на недавний пост Дональда Трампа в соцсетях. В начале февраля президент выложил видео, в котором лица бывшего главы государства Барака Обамы и его жены Мишель Обамы наложены на обезьян, танцующих на фоне джунглей. Позже господин Трамп это видео удалил.

Эл Грин был удален и с прошлогоднего обращения после того, как прервал речь президента и размахивал тростью.

Дональд Трамп выступает перед Конгрессом с посланием о положении страны и об планах работы своей администрации. Президент уже рассказал об успехах страны в наращивании добычи нефти и газа.