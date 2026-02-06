Трамп выложил и удалил видео с Обамой в виде обезьяны

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео, в котором лица бывшего главы государства Барака Обамы и его жены Мишель Обамы наложены на обезьян. Через 12 часов господин Трамп удалил пост. В Белом доме назвали видеоролик «фрагментом из интернет-мема».

«Это фрагмент интернет-мема, в котором президент Трамп изображен в образе короля джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма "Король Лев"». Пожалуйста, прекратите раздувать фальшивое возмущение»,— сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (цитата по The New York Times).

«Сотрудник Белого дома по ошибке разместил этот пост. Он был удален»,— сказал CNN неназванный чиновник. По информации источника телеканала, по поводу видеоролика с Дональдом Трампом связались законодатели от Республиканской партии.

62-секундный видеоролик был посвящен теориям заговора о нарушениях на президентских выборах в США в 2020 году. Изображение Барака Обамы и его супруги было вставлено в конце видео. «Это самая расистская вещь, которую я видел в Белом доме»,— написал в соцсети Х сенатор от Республиканской партии Тим Скотт.