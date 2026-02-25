«Будё-Глимт» с вратарем из России сенсационно выбил «Интер» из Лиги чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» одержал выездную победу над миланским «Интером» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первый стыковой матч состоялся 18 февраля против «Интера» и завершился победой «Будё-Глимта» со счетом 3:1. Таким образом, норвежский клуб прошел дальше с общим счетом 5:2.

В составе норвежской команды голы забили Йенс-Петтер Хауге (58-я минута) и Хокон Эвьен (72). У «Интера» отличился Алессандро Бастони (76). Ворота «Будё-Глимта» защищал российский игрок Никита Хайкин. Он провел на поле весь матч и совершил четыре сейва.

«Интер» — трехкратный победитель Лиги чемпионов и финалист предыдущего сезона главного европейского футбольного турнира. Соперником «Будё-Глимта» в 1/8 станет английский «Манчестер Сити» или португальский «Спортинг». Жеребьевка пар пройдет 27 февраля в Ньоне.

