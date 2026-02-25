«Интера» не будет

В футбольной Лиге чемпионов определились четыре участника 1/8 финала по итогам стыкового раунда play-off. Наиболее интригующим было противостояние «Интера» с «Будё-Глимтом», который на прошлой неделе одержал победу на своем поле — 3:1. В итоге итальянский гранд проиграл и дома — 1:2, сенсационно вылетев из турнира. Помимо норвежского клуба в следующую стадию вышли «Атлетико», «Ньюкасл Юнайтед» и «Байер».

Фото: Claudia Greco / Reuters Гол полузащитника Хокона Эвьена (в центре) принес «Будё-Глимт» победу над «Интером»

После того как ставший настоящей грозой авторитетов «Будё-Глимт» прибил «Интер» в первом домашнем матче стыкового раунда, было, конечно, очень интересно посмотреть, чем все закончится в ответном уже на миланском «Сан-Сиро». Учитывая, что ситуация обязывала итальянский клуб выигрывать с разницей в три мяча и по возможности не доводить дело до непредсказуемой серии пенальти, в этой паре назревала сенсация. К тому же норвежская команда поймала какой-то фантастический кураж, поочередно победив в нынешней Лиге чемпионов «Манчестер Сити», «Атлетико» и вот теперь «Интер». А ведь на общем этапе она еще сгоняла вничью 2:2 с «Тоттенхэмом» и «Боруссией», причем добивалась результата не только у себя дома на синтетическом газоне и в специфических климатических условиях Северного полярного круга.

Опять же обращала на себя внимание результативность «Будё-Глимта», который в трех последних матчах с топами наколотил им восемь голов. И половину забил датский нападающий Каспер Хёг. Подопечные Кьетиля Кнутсена вообще стараются придерживаться атакующего стиля, и сейчас, по словам главного тренера на предматчевой пресс-конференции, не собирались уходить в глухую оборону.

«Интеру» и подавно нужно было атаковать, а между тем из-за травмы икроножной мышцы он потерял такого важного именно в нападении футболиста, как Лаутаро Мартинес. Кроме того, у черно-синих по-прежнему недоступен по медицинским показаниям и плеймейкер Хакан Чалханоглу. Хозяева рассчитывали прежде всего на мощь пары форвардов Маркюс Тюрам—Франческо Эспозито, и именно 20-летний итальянец нанес первый удар. Правда, в створ он не попал, а со второй попытки лишь размял российского голкипера «Будё-Глимта» Никиту Хайкина. Вот Федерико Димарко бил уже куда более опасно, но Хайкин справился.

Тем не менее какого-то жуткого давления на его ворота миланцы не оказывали, а напряжение создавали разве что на стандартах.

Один из угловых привел даже к явной угрозе, когда Давиде Фраттези головой переправлял мяч в ближний угол, но Хайкин выручил гостей. Однако и они организовали потенциально голевой момент, когда вратарь «Интера» Янн Зоммер с трудом парировал удар головой Хокона Эвьена.

Первый тайм так и закончился 0:0, что полностью устраивало норвежский клуб, тогда как итальянский уже конкретно встал на вылет из Лиги чемпионов. При этом второй тайм хозяева тоже начали так, как будто у них в запасе еще уйма времени. Штрафной в исполнении Димарко Хайкин выловил, а в целом ничего серьезного в его штрафной площади не происходило. Зато у ворот Зоммера вспыхнул пожар после грубой ошибки центрального защитника Мануэля Аканджи, который что-то перепутал и вывел один на один со своим партнером по сборной Швейцарии норвежца Уле-Дидрика Бломберга. Зоммер мяч отбил, но прямо на ногу Йенсу-Петтеру Хёуге, и вот он уже «Интер» не простил. Вскоре Хёуге едва не забил еще, попав в Зоммера, но потом и Аканджи угодил в штангу, не сумев сравнять счет. Зато Хёуге, который в прошлом успел немного поиграть за «Милан», отметился голевой передачей на Эвьена. Тот на скорости технично принял мяч и вторым касанием отправил его в сетку.

Миланцы были просто в шоке, так как прекрасно понимали, что 1:5 по сумме двух матчей — это уже приговор.

Алессандро Бастони все же один гол затолкал, но лидеру чемпионата Италии так и не удалось избежать хотя бы домашнего поражения. «Будё-Глимт» одержал вторую победу над «Интером» 2:1 и сотворил главную сенсацию нынешнего play-off. А дальше его ждет встреча в 1/8 финала со «Спортингом» или «Манчестер Сити».

Определенная недосказанность после первого стыкового матча присутствовала и в противостоянии «Атлетико» с «Брюгге», который зацепил ничью на своем поле — 3:3, несмотря на то что к перерыву уступал 0:2. В Мадриде расклад был не в пользу бельгийского клуба, хотя у него, что называется, перед глазами стоял пример того же «Будё-Глимта», который не так давно здесь выиграл.

Команда Диего Симеоне снова открыла счет, когда голкипер Ян Облак вынес мяч далеко вперед на центрального нападающего Александера Сёрлота и норвежец ударом из-под защитника неожиданно пробил сквозь опытнейшего Симона Миньоле. 37-летний вратарь «Брюгге», безусловно, ошибся и пропустил слишком легкий гол. Но подопечным хорватского специалиста Ивана Леко не впервой отыгрываться, и они сделали это на угловом, когда Хоэль Ордоньес занес мяч в сетку после скидки от своего напарника по центру обороны Брэндона Мехеле. Более того, тут же Хуго Ветлесен имел потрясающую возможность еще раз поразить ворота «Атлетико», и удивительно, как Облак в том эпизоде спас хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Атлетико» Александер Сёрлот

В дебюте второго тайма мадридцы повели 2:1, когда Джонни Кардозо удачно действовал на подборе и от всей души приложился из-за штрафной.

«Брюгге» попробовал опять вернуться в игру, но это стало практически невозможно после того, как Сёрлот оформил дубль в контратаке с участием Антуана Гризманна и Адемолы Лукмана.

А потом дубль и вовсе превратился в хет-трик, когда здоровенный Сёрлот с лета замкнул подачу Маттео Руджери. Победив 4:1, «Атлетико» прошел в 1/8 финала, где точно встретится с английским клубом — либо «Тоттенхэмом», либо «Ливерпулем».

В других матчах вторника «Байеру» и особенно «Ньюкаслу» оставалось только формализовать свой выход в 1/8 финала. Английский клуб лишил «Карабах» даже мизерных шансов на успех, разгромив его на выезде 6:1, а Энтони Гордон положил тогда аж четыре мяча. Дома «Юнайтед» уже были не столь кровожадны и взяли верх 3:2. «Байер» после победы в гостях 2:0 тоже мог чувствовать себя спокойно в домашнем матче с «Олимпиакосом» и сыграл 0:0. Теперь леверкузенцы могут попасть на «Баварию» или на «Арсенал», а «Ньюкаслу» достанется «Челси» или «Барселона».

Александр Ильин