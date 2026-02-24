Наставник «Локомотива» рассказал, когда вернется Мартин Гернат

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли рассказал, что защитник Мартин Гернат, выступавший на Олимпиаде в Италии, вернется в состав на матч со СКА в Санкт-Петербурге, который состоится 28 февраля. Об этом Хартли сообщил после матча с московским «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы обыграли «Динамо» со счетом 3:1. Отличились Рушан Рафиков, Даниил Мисюль и Максим Шалунов.

«Отличная командная победа. Я очень горжусь их усилиями. Рафи забил хороший гол в большинстве в первом периоде. Затем во втором периоде — победный гол. Хочу отдать должное московскому «Динамо», потому что они играют в обороне очень слаженно. Они играют надежно. Это было действительно здорово, а затем мы провели очень уверенный третий период. Очень дисциплинированный хоккей»,— сказал Боб Хартли.

«Локомотив» реализовал большинство во второй игре подряд. При этом по ходу сезона у команды были проблемы в этой части. Наставник пояснил, что ему нравятся нынешние сочетания.

«Защитник Мартин Гернат (выступал на Олимпиаде — прим. «Ъ-Ярославль») присоединится к команде в Санкт-Петербурге, так что, очевидно, это даст нам еще один вариант. Я думаю, мы можем еще улучшить наши решения, но мы добиваемся результатов. А это главное в профессиональном хоккее»,— пояснил главный тренер.

Хартли рассказал, что сейчас тренерский штаб старается держать в тонусе всех игроков. «Мы ищем варианты для плей-офф. Если вы спросите меня, решили ли мы, кто будет играть в первой игре плей-офф, то я еще даже не определился. И это для меня не важно. Сейчас для меня важно создать конкуренцию между игроками, позволить им бороться за место в составе, а дальше посмотрим»,— объяснил наставник ротации.

Журналисты обратили внимание, что в первой половине сезона седьмой защитник и 13-й нападающий играли больше, чем сейчас. Главный тренер объяснил это все той же причиной — обеспечить себе первое место в конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Наша главная задача — выигрывать матчи. Сейчас каждая игра — это, по сути, хоккей плей-офф. Лично мне не нравится семь защитников и 13-й нападающий. Это нарушает ритм. При этом если игрок получает травму во время игры, мы рады иметь дополнительного игрока. Это и плюс, и минус»,— ответил Боб Хартли.

До конца регулярного чемпионата у «Локомотива» осталось восемь игр: шесть выездных и две домашних. Расписанием наставник команды удовлетворен. «Я думаю, это действительно настроит нас на плей-офф. У нас есть несколько сложных выездных игр, это заставит наших игроков показать себя с лучшей стороны»,— сказал главный тренер.

28 февраля у «Локомотива» начинается выездная серия. В Санкт-Петербурге состоится игра со СКА.

По состоянию на 24 февраля «Локомотив» занимает первое место на Западе с 85 очками. На втором месте — «Северсталь» с 80 очками.

Алла Чижова