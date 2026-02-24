«Локомотив» закончил домашнюю серию победой над московским «Динамо»

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашней арене со счетом 3:1. Команда одержала победу во всех трех играх домашней серии.

Фото: Андрей Иванов

Счет в первом периоде открыл защитник «Локомотива» Рушан Рафиков, реализовав большинство. Во втором периоде сравнял нападающий «Динамо» Никита Гусев. Защитник ярославской команды Даниил Мисюль вывел свою команду вперед под конец игрового отрезка. За минуту до конца матча форвард «Локомотива» Максим Шалунов забросил шайбу в пустые ворота соперника. Финальный счет — 3:1.

Это была четвертая встреча команд, по итогам которой счет сезонной серии стал 2-2.

28 февраля у «Локомотива» начинается выездная серия. В Санкт-Петербурге состоится игра со СКА.

Алла Чижова