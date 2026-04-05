Контора, которая не прощает
Что “Ъ” писал о ликвидациях, похищениях и легендах «Моссада»
В апреле 1951 года израильский «Моссад» получил современное название и особый статус, перейдя в подчинение премьер-министра. За более чем 75 лет деятельности спецслужба заработала репутацию одной из самых эффективных разведок мира и превратилась в главную мишень для конспирологов. Хроники известных операций и ключевые фигуры — в 10 архивных публикациях.
Самый страшный институт
Главные победы и провалы израильской спецслужбы
«Институт разведки и специальных операций», сокращенно «Моссад» («институт» на иврите) был создан 13 декабря 1949 года по распоряжению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. Первым директором службы был назначен Реувен Шилоа. “Ъ” вспоминает операции, которые стали основополагающими в истории деятельности едва ли не известнейшей спецслужбы мира...
Пепел над морем
Владимир Бейдер — о самой знаменитой операции «Моссада»
В ночь на 1 июня 1962-го был казнен Адольф Эйхман — организатор уничтожения 6 миллионов евреев. Его выкрали в Аргентине и поставили перед судом в Иерусалиме, прежде чем повесить. Как это было, рассказал руководитель группы захвата, бывший начальник оперативного отдела «Моссада» Рафи Эйтан.
<...> В 1952-м дело Эйхмана было переправлено из «Шин-Бета» в «Моссад» с сопроводительным письмом: «После ознакомления с документами и сбора дополнительной информации мы поняли, что нам не по силам заниматься этим делом. Передаем всю информацию в ваше распоряжение». Но и в «Моссаде» не заинтересовались. «Поиск и поимка Эйхмана не входит в наши обязанности»,— заключил неизвестный чиновник ведомства внешней разведки и списал дело в архив. Обычная бюрократия: своих дел, что ли, нет?..
Террор против террора
«Точечные удары» по врагам нации израильские спецслужбы осуществляют почти полвека. Как именно власти принимают решение о ликвидации — государственная тайна. Однако эксперты говорят о существовании постоянно пополняемого списка лиц, чья смерть отвечает национальным интересам государства. Список, или «банк», как называют его израильтяне, формируется высшим руководством разведки «Моссад» и затем утверждается так называемым комитетом «икс». Впрочем, так было не всегда...
Агент 001
Умер отец израильской разведки Исер Харель
Без этого человека, которого все боялись, но мало кто знал в лицо, Израиль никогда бы не появился и не смог выжить. Как известно, уже на следующий день после провозглашения еврейского государства 15 мая 1948 года арабский мир объявил ему войну. В противостоянии с арабами и прошла вся история Израиля. Задача обеспечения безопасности крошечного «еврейского островка» в бескрайнем арабском море, не раз подступавшем к его берегам и пытавшемся его поглотить, потребовала от Хареля проявлять чудеса изобретательности.
<...> Одним из изобретений Хареля стали так называемые «спящие агенты». Эти глубоко законспирированные шпионы не были обязаны постоянно снабжать «Моссад» ценными разведданными. Их берегли для особых случаев и зря не беспокоили. Был такой агент у Хареля и в Москве...
Киловатт гнева
Как спецслужбы мира помогали «Моссаду» охотиться на палестинских террористов
Казалось бы, операция израильской спецслужбы «Моссад» под названием «Гнев Божий» по ликвидации палестинских террористов из организации «Черный сентябрь», причастных к теракту на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, хорошо известна — благодаря статьям, книгам, фильму Стивена Спилберга «Мюнхен». Но, оказывается, более полувека была скрыта очень важная деталь...
Семь операций «Моссада», попавших в кино
В отличие от других подобных организаций израильский «Моссад» часто признает свою причастность к различным спецоперациям за рубежом. Самые громкие из них нашли отражение в кинематографе...
Охота за головами
Что известно об убийстве «отца» иранской атомной бомбы
Как убивали «отца иранской атомной бомбы» доктора Мохсена Фахризаде, точно не знает никто, кроме тех, кто это делал. Версий много, все они отличаются друг от друга, и в каждой содержатся такие маловероятные детали, что верить нельзя ни одной — даже официальной, которых тоже много...
Вездесущая контора
Уходит в отставку глава легендарного «Моссада» Меир Даган, уже сам ставший легендой
Именно «Моссад» по ряду причин стал израильским брендом мирового значения, олицетворением израильской мощи — возможно, преувеличенной, но таков обычный эффект популярной торговой марки. Этот бренд, обросший мифами в мире, действует и внутри Израиля. К личности именно главы «Моссада» в обществе особый интерес. При том что о деятельности его «конторы» известно меньше всего...
Обветшавший завет
Моссадомазохизм
Отставка генерального директора израильской разведки «Моссад», судя по всему, стала не столько результатом ее последних провалов, сколько следствием внутренних интриг. И вообще, провалов в работе «Моссад» всегда хватало. В последний раз «Моссад» провалился в Берне, в конце февраля. Глубокой ночью внимание одной мучившейся бессонницей швейцарки привлек шум на первом этаже дома, где она жила. Чтобы не рисковать, она вызвала полицию...
Эхо Москвы
Соперники по несчастью
Для того чтобы узнать, как относятся к «Моссад» российские спецслужбы, что они думают о скандале, разгоревшемся вокруг израильской разведки, и чем занимается «Моссад» в России, корреспондент “Ъ” Леонид Панин отправился на встречу с высокопоставленными сотрудниками Службы внешней разведки России. — Разведслужбы не любят злорадствовать по поводу неудач своих зарубежных коллег,— так начал разговор глава бюро СВР по связям с общественностью Юрий Кобаладзе.— Но хотел бы обратить ваше внимание на один момент...