Контора, которая не прощает

В апреле 1951 года израильский «Моссад» получил современное название и особый статус, перейдя в подчинение премьер-министра. За более чем 75 лет деятельности спецслужба заработала репутацию одной из самых эффективных разведок мира и превратилась в главную мишень для конспирологов. Хроники известных операций и ключевые фигуры — в 10 архивных публикациях.

“Ъ-HyperТекст” от 14.12.2024 Самый страшный институт Главные победы и провалы израильской спецслужбы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters «Институт разведки и специальных операций», сокращенно «Моссад» («институт» на иврите) был создан 13 декабря 1949 года по распоряжению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона. Первым директором службы был назначен Реувен Шилоа. “Ъ” вспоминает операции, которые стали основополагающими в истории деятельности едва ли не известнейшей спецслужбы мира... Читать далее

«Огонек» от 28.05.2012 Пепел над морем Владимир Бейдер — о самой знаменитой операции «Моссада» В ночь на 1 июня 1962-го был казнен Адольф Эйхман — организатор уничтожения 6 миллионов евреев. Его выкрали в Аргентине и поставили перед судом в Иерусалиме, прежде чем повесить. Как это было, рассказал руководитель группы захвата, бывший начальник оперативного отдела «Моссада» Рафи Эйтан. Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Адольф Эйхман (на фото в 4-м классе гимназии) родился в 1906 году. За маленький рост и темные волосы в Обществе христианской молодежи, где состоял Эйхман, его дразнили «маленьким евреем», что раздражало мальчика. Из-за непростого характера и плохой успеваемости отец забрал его на работу на собственную шахту, где Эйхман проработал около трех месяцев, затем начал изучать электротехнику. В 1932 году он вступил в СС и переехал из Австрии, где запретили деятельность партии, в Германию. Вскоре он поступил на работу в Службу безопасности рейсхфюрера СС Гиммлера, где занимался разбором канцелярии. Во второй половине 1935 года унтерштурмфюрер СС барон Леопольд Иц Эдлер фон Мильденштайн предложил Эйхману перейти в только что организованный им отдел «евреи» в Главном управлении СД. Мильденштайн поручил Адольфу составить справку по книге «Еврейское государство» Теодора Герцля, которая затем использовалась как служебный циркуляр для внутреннего пользования в СС Фото: AMM В начале 1942-го высшие функционеры гитлеровского Рейха и СС, собравшись на вилле Марлир в Берлине на берегу озера Ванзее, наметили план «окончательного решения еврейского вопроса» — полного уничтожения евреев Европы. С этого момента геноцид евреев был определен как важнейшая государственная задача нацистской Германии и поставлен на промышленную основу. Отделу, где работал Эйхман, предстояло заняться принудительной эмиграцией евреев из Германии Фото: United States Holocaust Memorial Museum После поражения Германии в войне, Эйхману удалось по «крысиной тропе» сбежать в Аргентину. Его удалось найти только в 1958 году силами израильской разведки и израильского журналиста Тувьи Фридмана (на фото). Он занимался поисками Эйхмана с 1948 года. В 1958 году немецкий еврей Лотар Герман, живущий в Аргентине отправил Фридману письмо, в котором рассказал, что его дочь познакомилась с молодым человеком, по имени Николас Эйхман, который хвастался заслугами своего отца перед Третьим рейхом. Эйхман был схвачен 11 мая 1960 года на одной из улиц Буэнос-Айреса и доставлен в Израиль Фото: AP Судебный процесс над Эйхманом начался в мае 1960 года. Обвинительное заключение включало в себя 15 пунктов, среди которых преступления против еврейского народа, преступления против человечества, принадлежность к преступным организациям (СС и СД, гестапо) Фото: AP Несмотря на то, что Эйхмана называли «архитектором Холокоста», подразумевая, что именно он стоял у истоков системы концлагерей и истребления еврейского народа, его также признали виновным в высылке миллионов поляков, цыган, отправке 100 детей из чешской деревни Лидице в гетто Лодзи и уничтожение их в отместку за убийство чешскими подпольщиками координатора деятельности по борьбе с внутренними врагами Третьего рейха Рейнхарда Гейдриха Фото: AP К процессу было приковано пристальное внимание не только прессы, но и простых людей, многие из которых потеряли в концлагерях родных или сами были там. Пока шел судебный процесс по делу Эйхмана, около здания суда выстраивались очереди желающих лично следить за ходом следствия Фото: AP Огромное внимание процессу уделяла пресса. Так, в качестве корреспондента журнала The New Yorker на суде в Иерусалиме присутствовала Ханна Арендт. По итогам процесса она написала книгу «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме», где Эйхман предстал не основным идеологом холокоста, но недалеким, исполнительным и зацикленным на своей карьере винтиком тоталитарной машины Фото: AP 15 декабря 1961 года Эйхман был признан виновным в преступлениях против еврейского народа, против человечности и признан военным преступником. Он был приговорен к смертной казни Фото: AP Из дневников Эйхмана: «Не в моих силах было остановить эту машину — так же, как не в моих силах было ее завести. Слишком много было тех, кто распоряжался уничтожением евреев... Что мог сделать человек в чине обер-лейтенанта? Ничего!»

На фото сын Адольфа Эйхмана Херст Эйхман Фото: AP Сотрудник Эйхмана Вислицени: «На основании своего личного опыта я еще раз утверждаю, что, хотя Эйхман действовал по приказу Гитлера и Гиммлера, его личное участие в деле истребления европейских евреев было решающим, и его следует считать в полной мере ответственным за это, так как это дало возможность обойти приказ Гитлера».

«Власть» от 26.04.2004 Террор против террора «Точечные удары» по врагам нации израильские спецслужбы осуществляют почти полвека. Как именно власти принимают решение о ликвидации — государственная тайна. Однако эксперты говорят о существовании постоянно пополняемого списка лиц, чья смерть отвечает национальным интересам государства. Список, или «банк», как называют его израильтяне, формируется высшим руководством разведки «Моссад» и затем утверждается так называемым комитетом «икс». Впрочем, так было не всегда... Читать далее Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В сентябре 1972 года на Олимпиаде в Мюнхене (Германия) произошел взрыв, жертвами которого стали 11 израильтян. После теракта премьер-министр Израиля Голда Меир приказала ликвидировать террористов, в том числе его главного организатора Али Хасана Саламе. Операция возмездия получила название «Гнев Божий». В июле 1973 года в Лиллехамере (Норвегия) сотрудники «Моссада» застрелили человека, похожего на Саламе. Позже выяснилось, что они ошиблись — жертвой оказался официант, трудовой мигрант из Марокко Ахмед Бучик. В Норвегии задержали и судили 6 сотрудников «Моссада». Израиль также выплатил компенсацию семье жертвы

На фото: взорванный во время Олимпиады в Мюнхене вертолет с заложниками, сентябрь 1972 года Фото: AP В июле 2003 года глава ЦРУ Джордж Тенет признал, что по ошибке представил руководству США ложную информацию о разработках ядерного оружия в Ираке. По его словам, один из отчетов для президента Джорджа Буша (на фото) составили с использованием фальшивых документов. Из них следовало, что режим Саддама Хусейна пытался приобрести уран в Африке. Впоследствии эти данные стали поводом для вторжения в Ирак. После заявления Тенета президент Буш заметил, что ЦРУ «признало то, что надо было признать» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В апреле 2008 года глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед афганскими коллегами за действия военной контрразведки ФРГ. Ранее ее сотрудники поставили шпионское программное оборудование в кабинете афганского министра торговли Мохаммада Амина Фарханга (на фото) Фото: FARZANA WAHIDY / AFP В январе 2009 года президент США Барак Обама подписал приказ о расформировании тюрьмы Гуантанамо, прославившейся пытками и издевательствами над заключенными. Его распоряжение заблокировали американские конгрессмены. В последний день своего президентства Барак Обама направил им письмо с новым призывом закрыть Гуантанамо на Кубе: «Это противоречит нашим ценностям и подрывает нашу репутацию в мире, эту страницу в нашей истории давно пора перевернуть». Несмотря на все призывы, Гуантанамо все еще работает

На фото: пытки в Гуантанамо, январь 2002 года Фото: Shane T. McCoy, U.S. Navy В июле 2014 года глава ЦРУ Джон Бреннан (на фото) извинялся перед американскими сенаторами за то, что пять его сотрудников — два юриста и три компьютерных специалиста — тайно просматривали файлы комитета по разведке. В тот момент комитет проверял информацию о том, что американская разведка применяет пытки против задержанных по террористическим статьям Фото: Yuri Gripas / Reuters В декабре 2014 года экс-президент Польши Александр Квасьневский (на фото слева) признал, что на территории его страны существовала секретная тюрьма ЦРУ Соединенных Штатов. В мае 2015 года Польша выплатила компенсацию в размере €230 тыс. ее заключенным — двум гражданам Саудовской Аравии и Палестины Абделю Рахиму ан-Нашири и Абу Зубейду. По версии истцов, сотрудники тюрьмы подвергли их пыткам и издевательствам Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta / Reuters В сентябре 2015 года в Западной пустыне вблизи Каира сотрудники контртеррористических подразделений Египта преследовали террористов из «Исламского государства» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ) и по ошибке открыли огонь по гражданским автомобилям. В результате происшествия погибли 12 и пострадали 10 человек, в основном туристы из Мексики. По заявлениям министерства туризма Египта, попавшие под обстрел туристы находились в запретной зоне и не имели разрешений на сафари-туры

На фото: медики оказывают помощь туристу из Мексики, сентябрь 2015 года Фото: Tomas Bravo / Reuters В ноябре 2020 года в Вене сторонник «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) Куйтим Фейзулай начал стрелять по прохожим и посетителям синагоги на площади Шведенплатц. В результате погибли четыре человека, еще 23 ранены. Вскоре стало известно, что полиция Словакии еще летом проинформировала австрийские спецслужбы о попытках преступника приобрести боеприпасы. Но его данные передали полиции слишком поздно — в ночь перед терактом. Ошибки в коммуникации разведки и полиции признал австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер

На фото: полиция пытается обезвредить стрелка в Вене, ноябрь 2020 года Фото: Lisi Niesner / Reuters В марте 2023 года глава контрразведки Великобритании MI5 Кен Маккаллум извинился за то, что его сотрудники не смогли предотвратить теракт во время концерта американской певицы Арианы Гранде на «Манчестер-Арене». В результате взрыва на стадионе погибли 23 человека, около 120 получили ранения. Проверка показала, что спецслужбы следили за подрывником и имели «небольшой шанс» предотвратить теракт

«Власть» от 24.02.2003 Агент 001 Умер отец израильской разведки Исер Харель Без этого человека, которого все боялись, но мало кто знал в лицо, Израиль никогда бы не появился и не смог выжить. Как известно, уже на следующий день после провозглашения еврейского государства 15 мая 1948 года арабский мир объявил ему войну. В противостоянии с арабами и прошла вся история Израиля. Задача обеспечения безопасности крошечного «еврейского островка» в бескрайнем арабском море, не раз подступавшем к его берегам и пытавшемся его поглотить, потребовала от Хареля проявлять чудеса изобретательности. Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В январе 1979 года в ходе операции «Моссада» «Гнев Божий» в Бейруте при подрыве автомобиля был убит глава организации «Черный сентябрь» Али Хасан Саламе, спланировавший захват израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Фото: Организация освобождения Палестины В июле 1979 года в Канне агентами «Моссада» был застрелен глава просирийской палестинской террористической организации «Ас-Саика» и активист Организации освобождения Палестины (ООП) Зухейр Мохсен Фото: ФАТХ В апреле 1988 года в ходе спецоперации на своей вилле в Тунисе был застрелен глава военного крыла Движения за национальное освобождение Палестиины (ФАТХ), заместитель председателя ООП Ясира Арафата и организатор многочисленных терактов Халиль аль-Вазир, более известный как Абу Джихад (на фото в центре) Фото: Zaven Vartan / AP В феврале 1992 года в Ливане в результате ракетного удара вертолетов ВВС Израиля по автоколонне был убит лидер движения «Хезболла» шейх Аббас аль Мусави Фото: Tasnim News Agency В октябре 1995 года у входа в гостиницу на Мальте агентами «Моссада» был застрелен основатель фундаменталистского террористического движения «Палестинский исламский джихад» (признано террористическим и запрещено в РФ) и его первый руководитель Фатхи Шкаки Фото: Mehr News Agency В июле 2002 года в Газе ударом ВВС Израиля по дому был убит руководитель бригад Изаддина аль-Кассама (боевого крыла «Хамаса») Салах Шхаде. Играл центральную роль в основании движения Фото: Adel Hana / AP В марте 2004 года в Газе ракетным ударом с вертолета ВВС Израиля был убит духовный лидер и один из основателей «Хамаса» шейх Ахмед Ясин Фото: Adel Hana, File / AP В апреле 2004 года тем же способом был убит приемник Ясина — Абдель Азиз ар-Рантиси Фото: AdelHana / AP В феврале 2008 года в Дамаске в результате взрыва автомобиля погиб начальник спецслужб «Хезболлы» и один из ее основателей Имад Мугния. Официально Израиль отрицает свою причастность к его ликвидации Фото: HEZBOLLAH PRESS OFFICE В январе 2009 года в Газе в ходе бомбардировки ВВС Израиля погибли министр внутренних дел «Хамаса» Саид Сиам (на фото), начальник общей службы безопасности «Хамаса» Салах Абу Шрах и командир бригад Изаддина аль-Кассама Мохаммед Ватфа Фото: Suhaib Salem SJS / JJ / Reuters В ноябре 2012 года в Газе в ходе операции ЦАХАЛа «Облачный столп» был убит командир военного крыла «Хамаса» Ахмед Джабари. Он считался ответственным за ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа Фото: Hamas Office / Reuters В декабре 2023 года в Дамаске в результате ракетного удара ВВС Израиля был убит высокопоставленный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайед Рази Мусави (на фото слева), долгие годы работавший военным советником в Сирии

“Ъ-HyperТекст” от 30.08.2025 Киловатт гнева Как спецслужбы мира помогали «Моссаду» охотиться на палестинских террористов Казалось бы, операция израильской спецслужбы «Моссад» под названием «Гнев Божий» по ликвидации палестинских террористов из организации «Черный сентябрь», причастных к теракту на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, хорошо известна — благодаря статьям, книгам, фильму Стивена Спилберга «Мюнхен». Но, оказывается, более полувека была скрыта очень важная деталь... Читать далее Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Захват заложников произошел в ходе второй недели соревнований. По версии создателей документального фильма «One Day in September», режим безопасности Олимпийской деревни был ослаблен в связи с играми Фото: AP В первых новостных репортажах, посвященных событиям в Мюнхене, сообщалось, что все заложники остались в живых, а все террористы убиты. О реальном положении вещей миру рассказал американский спортивный тележурналист Джим Маккей Фото: AP Жертвами олимпийского теракта стали 11 членов израильской сборной — четыре тренера, пятеро спортсменов и двое судей Фото: AP Рано утром 5 сентября восемь членов палестинской группировки «Черный сентябрь» проникли в дом, где во время Олимпиады проживали израильские спортсмены. Штангисту Йосефу Романо удалось ранить одного из террористов, однако сам атлет был застрелен Фото: AP / str По одной из версий, причиной для теракта в Мюнхене стал отказ МОК палестинской молодежной федерации в участии в Олимпиаде

На фото: Али Салам, известный также под именем Абу Хассан, член Палестинской освободительной организации, которого называют вдохновителем акции Фото: AP Палестинские террористы были вооружены автоматами Калашникова, пистолетами ТТ и гранатами

На фото: канцлер ФРГ Вилли Брандт (в центре) и федеральный министр внутренних дел Ганс-Дитрих Геншер (слева) Фото: AP Некоторым членам израильской сборной удалось спастись из здания уже после того, как оно было захвачено террористами. Спаслись и две спортсменки, которых разместили в другой части Олимпийской деревни Фото: AP Террористы, взявшие в заложники израильских спортсменов, потребовали до полудня освободить и обеспечить безопасный проход в Египет 234 палестинцев и других неарабов, находящихся в заключении в Израиле, двух немецких радикалов, содержавшихся в западногерманских тюрьмах, а также еще 16 заключенных Фото: AP Переговоры с террористами продолжались в течение всего дня, палестницы отвергли предложения немецких властей обменять заложников на высокопоставленных лиц или освободить их в обмен на любую денежную сумму. Вечером террористы потребовали самолет до Каира, автобус и вертолеты, чтобы добраться с заложниками до аэропорта Фото: AP Террористы, участвовавшие в захвате заложников в Мюнхене, были опознаны как члены революционных боевых партий из лагерей беженцев в Ливане, Сирии и Иордании

На фото: иракский националист Халид Духхам аль-Джавари, один из участников «Черного сентября» Фото: AP Власти ФРГ согласились с требованиями террористов доставить их в аэропорт, разработав при этом тайную операцию по освобождению заложников. Вокруг здания аэропорта расположились немецкие снайперы Фото: AP План немецких властей состоял в том, чтобы нейтрализовать террористов, как только они поднимутся на борт самолета, где находились переодетые полицейские Фото: AP Однако полицейских на борту не оказалось, что в итоге привело к срыву операции и гибели заложников Фото: AP Бронетехника прибыла на помощь немецкой полиции лишь к полуночи. Ее появление заставило террористов запаниковать и расстрелять часть заложников Фото: Imago / ТАСС По одной из версий, несколько заложников также попали под выстрелы полицейских. Остальные были застрелены террористами во время перестрелки Фото: ТАСС После инцидента 5 сентября Олимпийские игры в Мюнхене были приостановлены, впервые в новейшей истории соревнований

"Ъ" от 03.04.2021 Семь операций «Моссада», попавших в кино В отличие от других подобных организаций израильский «Моссад» часто признает свою причастность к различным спецоперациям за рубежом. Самые громкие из них нашли отражение в кинематографе... Читать далее

«Огонек» от 07.12.2020 Охота за головами Что известно об убийстве «отца» иранской атомной бомбы Как убивали «отца иранской атомной бомбы» доктора Мохсена Фахризаде, точно не знает никто, кроме тех, кто это делал. Версий много, все они отличаются друг от друга, и в каждой содержатся такие маловероятные детали, что верить нельзя ни одной — даже официальной, которых тоже много... Читать далее Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Командующий КСИР в 2019–2025 годах, генерал-майор Хоссейн Салами. В январе 2020 года публично извинился за гибель 176 человек на борту украинского пассажирского самолета, ошибочно сбитого иранскими ПВО. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Начальник генштаба ВС Ирана в 2016–2025 годах, генерал-майор Мохаммад Багери. Отвечал за стратегическое взаимодействие между армией Ирана и КСИР. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Тегерану Фото: Iranian Army / WANA / Reuters Назначенный 13 июня 2025 года начальник центрального штаба вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия», генерал-майор Али Шадмани. В октябре 2024 года был включен в санкционный список ЕС из-за координации поставок оружия в Россию. Погиб 17 июня 2025 года в ходе ночных авиаударов Израиля по Ирану Фото: KHAMENEI.IR / AFP / East News Командующий базой ПВО КСИР «Хатам аль-Анбия» в 2016-2025 годах, генерал-майор Голам-Али Рашид. В 2021 году открыто заявил о связи страны с шестью проиранскими группировками. Погиб во время израильских ударов по Ирану 13 июня 2025 года Фото: Tasnim News Командующий воздушно-космическими силами КСИР в 2009-2025 годах Амир Али Хаджизаде. В феврале 2023 года заявил, что Иран разработал ракету дальностью 1650 км, и пригрозил убить президента США Дональда Трампа. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по командному центру в Иране Фото: khamenei.ir Замначальника генштаба по оперативной работе с 2016 года, бригадный генерал Мехди Раббани. Погиб 14 июня 2025 года в результате израильских ударов по Ирану Фото: khamenei.ir Глава разведки КСИР Мухаммед Каземи. О его гибели после ударов Израиля по зданию КСИР стало известно 15 июня 2025 года Фото: Hamed Malekkpour / Tasnim News Командующий штабом ПВО Давуд Шейхиан. Погиб 15 июня 2025 года после израильских ударов по Ирану Фото: Tasnim News Командующий силами «Кудс» Исмаил Гани, преемник убитого в результате удара США в январе 2020 года Касема Сулеймани. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля Фото: Tasnim News / WANA / Reuters Физик-ядерщик и бригадный генерал КСИР Ферейдун Аббаси-Давани. В 2011-2013 возглавлял Организацию по атомной энергии Ирана и отвечал за реализацию ядерной программы. Погиб 13 июня 2025 года в результате атаки Израиля Фото: Herwig Prammer / Reuters Президент Исламского университета Азад в Тегеране, физик-ядерщик Мохаммад Мехди Техранчи. Погиб 13 июня 2025 года в результате израильского удара по Ирану Фото: Erfan Kouchari / Tasnim News Физик-ядерщик Абдул Хамид Минучехр убит в результате массированной атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня. Был преподавателем и деканом факультета ядерной инженерии Фото: donya-e-eqtesad.com Заместитель главы разведки КСИР Хассан Мохакик (справа). Ликвидирован Армией обороны Израиля 15 июня 2025 года Фото: Hamed Malekpour / Tasnim News Следующая фотография 1 / 13 Командующий КСИР в 2019–2025 годах, генерал-майор Хоссейн Салами. В январе 2020 года публично извинился за гибель 176 человек на борту украинского пассажирского самолета, ошибочно сбитого иранскими ПВО. «Огонек» от 13.12.2010 Вездесущая контора Уходит в отставку глава легендарного «Моссада» Меир Даган, уже сам ставший легендой Именно «Моссад» по ряду причин стал израильским брендом мирового значения, олицетворением израильской мощи — возможно, преувеличенной, но таков обычный эффект популярной торговой марки. Этот бренд, обросший мифами в мире, действует и внутри Израиля. К личности именно главы «Моссада» в обществе особый интерес. При том что о деятельности его «конторы» известно меньше всего... Читать далее

«Власть» от 10.03.1998 Обветшавший завет Моссадомазохизм Отставка генерального директора израильской разведки «Моссад», судя по всему, стала не столько результатом ее последних провалов, сколько следствием внутренних интриг. И вообще, провалов в работе «Моссад» всегда хватало. В последний раз «Моссад» провалился в Берне, в конце февраля. Глубокой ночью внимание одной мучившейся бессонницей швейцарки привлек шум на первом этаже дома, где она жила. Чтобы не рисковать, она вызвала полицию... Читать далее

«Власть» от 10.03.1998 Эхо Москвы Соперники по несчастью Для того чтобы узнать, как относятся к «Моссад» российские спецслужбы, что они думают о скандале, разгоревшемся вокруг израильской разведки, и чем занимается «Моссад» в России, корреспондент “Ъ” Леонид Панин отправился на встречу с высокопоставленными сотрудниками Службы внешней разведки России. — Разведслужбы не любят злорадствовать по поводу неудач своих зарубежных коллег,— так начал разговор глава бюро СВР по связям с общественностью Юрий Кобаладзе.— Но хотел бы обратить ваше внимание на один момент...

