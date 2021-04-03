Семь операций «Моссада», попавших в кино

70 лет назад, в апреле 1951 года, в Израиле была создана одна из самых могущественных спецслужб мира — «Моссад». В отличие от других подобных организаций израильский «Моссад» часто признает свою причастность к различным спецоперациям за рубежом. Самые громкие из них нашли отражение в кинематографе.
«Финал»
- Дата: май 1960 года
- Место: Буэнос-Айрес, Аргентина
- Цель: похищение нацистского военного преступника Адольфа Эйхмана
Операцией лично руководил директор «Моссада» Иссер Харель. Оперативники прибывали в Аргентину поодиночке из разных стран и в разное время. Для оформления этих поездок «Моссад» создал подставную турфирму.
Оберштурмбаннфюрер СС Адольф Эйхман, ответственный за организацию геноцида евреев, был схвачен вечером 11 мая 1960 года по пути домой с работы и доставлен на заранее арендованную виллу для допроса. Позже Харель писал, что агентам удалось получить добровольное признание Эйхмана в преступлениях и согласие на суд в Израиле. 20 мая ему дали дозу наркотика и под видом израильского летчика переправили на самолете в Иерусалим.
Аргентина обвинила Израиль в грубом нарушении ее суверенитета, но тот оправдывал операцию тяжестью преступлений Эйхмана. 15 декабря 1961 года нацисту зачитали смертный приговор, признав его виновным в преступлениях против еврейского народа и человечества. Он был повешен 31 мая 1962 года.
Еще в 1961 году, когда Эйхман сидел в израильской тюрьме, в США вышел художественный фильм «Операция "Эйхман"» (реж. Р. Дж. Спрингстин). Последней лентой, описывающей события мая 1960 года в Буэнос-Айросе, стала драма «Операция "Финал"» (реж. Крис Вайц), вышедшая в 2018 году.
«Бриллиант»
- Дата: август 1966 года
- Место: Мосул, Ирак
- Цель: угон новейшего советского истребителя МиГ-21
Разработанный во второй половине 1950-х годов советский сверхзвуковой истребитель МиГ-21 имел высокие летно-технические характеристики, что позволило ему впоследствии стать самым распространенным сверхзвуковым самолетом в истории. К 1963 году истребитель был принят на вооружение ВВС Сирии, Египта и Ирака. В 1965-м им заинтересовались ВВС Израиля и «Моссад», которые начали разрабатывать план угона самолета.
Сначала израильская разведка безуспешно пыталась завербовать египетских летчиков. Позже на связь с израильским посольством в Париже вышел летчик иракских ВВС Мунир Редфа, который ранее стажировался в СССР и пилотировал МиГ-21. За угон ему было предложено 500 тыс. английских фунтов (более $1 млн) и израильское гражданство. Редфа также потребовал вывоза из Ирака своей семьи. В переписке с пилотом самолет проходил под кодовым именем «Бриллиант».
Угон состоялся 15 августа 1966 года в ходе тренировочного полета иракских ВВС. Поднявшись в воздух в 7:30 утра, Редфа взял курс на восток, затем резко изменил его и на низкой высоте пересек границу с Иорданией. Ни иракские, ни иорданские службы ПВО не обнаружили нарушителя. Над северным районом Мертвого моря его ждал израильский самолет, которой проводил МиГ-21 до базы в Хацоре. Весь полет продолжался 25 минут.
Изучение характеристик захваченного самолета позже помогло Израилю во время Шестидневной войны. Операция легла в основу сюжета американского фильма 1988 года «Краденое небо» режиссера Джона Хэнкока.
«Гнев Божий»
- Дата: 1972–1992 годы
- Место: Франция, Италия, Ливан и другие страны
- Цель: ликвидация причастных к теракту на Олимпиаде-1972
В сентябре 1972 года на Олимпиаде в Мюнхене членами палестинской организации «Черный сентябрь» был совершен теракт, жертвами которого стали 11 участников израильской сборной и один западногерманский полицейский. Израиль принял решение о поиске и уничтожении всех причастных к теракту.
Для выполнения задания по поручению премьер-министра Израиля Голды Меир и министра обороны Моше Даяна «Моссад» сформировал спецгруппу «Заам ха-Эль» («Гнев Божий»). Операция продлилась более 20 лет. Первый из предполагаемых организаторов теракта, палестинский переводчик и литератор Абдель Ваиль Зуайтер, был застрелен в октябре 1972 года в Риме. Вопросы о его причастности к терроризму не утихают до сих пор.
К концу 1973 года были убиты 13 человек из 17, числившихся в списке «Моссада». Лидер организации «Черный сентябрь» Абу Айяд был убит только в 1991 году своими соратниками. Идеологу и организатору теракта Абу Дауду удалось избежать нескольких покушений, он умер в дамасской больнице в 2010 году в возрасте 73 лет. Еще один участник теракта, Джамаль аль-Гаши, также избежал покушения. Последний объект операции — глава разведки Организации освобождения Палестины (ООП) Атеф Бсейсо — был расстрелян в 1992 году в Париже.
В 1986 году был снят телефильм «Меч Гедеона» (реж. Майкл Андерсон) по книге канадского журналиста Джорджа Джонаса «Месть: правдивая история израильской контртеррористической группы». В 2005 году по этой же книге Стивен Спилберг снял художественный фильм «Мюнхен». Мюнхенский теракт отражен в американском телефильме «Двадцать один час в Мюнхене» (реж. Уильям А. Грэм, 1976).
«Весна молодости»
- Дата: апрель 1973 года
- Место: Бейрут, Ливан
- Цель: ликвидация руководителей палестинских военизированных организаций
Главной задачей «Весны молодости» была ликвидация находившихся в Бейруте высокопоставленных членов Движения за национальное освобождение Палестины («Фатх») и Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), ответственных за ряд терактов против граждан Израиля и других стран в 1960–1970-х годах.
«Моссад» занимался подготовкой операции, непосредственными исполнителями были бойцы израильских спецподразделений («Сайерет Маткаль», «Шайетет 13» и др.). В январе 1973 года спецслужба с помощью действовавшей под прикрытием оперативницы, выдавшей себя за журналистку, провела разведку и фотосъемку районов Бейрута, где проживали цели. Благодаря этому оперативники знали каждую деталь вплоть до того, во сколько тушится свет в квартирах целей.
У операции было пять основных целей под кодовыми именами «Авива» (зачистка двух охраняемых зданий в Бейруте), «Гила» (подрыв здания, заселенного боевиками НФОП), «Цила» (зачистка завода по производству вооружения, контролируемого «Фатхом»), «Варда» (зачистка двух зданий по производству оружия и штаба «Фатха») и «Йехудит» (зачистка мастерской по ремонту вооружения).
По израильским данным, в ходе операции были уничтожены три высокопоставленных деятеля «Фатха» и около 20 террористов, израильская сторона потеряла двух бойцов. Операция вызвала международный резонанс — в конце апреля 1973 года Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую действия Израиля.
Спецоперация отражена в эпизоде фильма Стивена Спилберга «Мюнхен» (2005).
«Энтеббе»
- Дата: июль 1976 года
- Место: Энтеббе, Уганда
- Цель: освобождение пассажиров захваченного самолета авиакомпании Air France
27 июня 1976 года боевики пропалестинских организаций НФОП и «Революционные ячейки» захватили пассажирский самолет компании Air France, следовавший из Тель-Авива в Париж, и переправили его в угандийский аэропорт Энтеббе. Террористы потребовали освободить 53 палестинцев из тюрем разных стран. В противном случае боевики угрожали начать расстрел заложников, выделив из них группу израильтян. Поддержку террористам оказывал диктатор Уганды Иди Амин.
Ночью 4 июля около сотни израильских коммандос, пролетев свыше 4 тыс. км в режиме полного радиомолчания высадились на территорию аэропорта Энтеббе, взяв штурмом здание аэропорта, в котором боевики держали заложников. Перестрелка, в ходе которой были убиты трое гражданских и семь террористов, продолжалась 1 минуту и 45 секунд, вся операция, включая погрузку заложников в самолеты, заняла 53 минуты. Пять коммандос были ранены, командир группы подполковник Йонатан Нетаньяху (родной брат нынешнего премьер-министра Израиля) — убит. Кроме того, были убиты около 40 военнослужащих угандийской армии. После освобождения заложников специальный отряд ВВС уничтожил на аэродроме, по разным данным, от 8 до 30 угандийских истребителей.
Про рейд израильских спецслужб в Уганду было снято несколько фильмов: «Рейд на Энтеббе» (реж. Ирвин Кершнер, 1976), «Победа в Энтеббе» (реж. Марвин Дж. Чомски, 1976), «Операция "Йонатан"», 1977), последний — «Операция "Шаровая молния"» (реж. Жозе Падилья, 2018).
«Опера»
- Дата: июнь 1981 года
- Место: Багдад, Ирак
- Цель: сбор информации об иракском ядерном реакторе «Осирак»
В 1975 году Ирак и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, в 1976 году был заключен контракт на поставку в Ирак французского легководного исследовательского ядерного реактора. Теоретически это позволяло Ираку изготовлять ядерные бомбы.
В 1979 году во французском порту Ла-Сен-сюр-Мер недалеко от Тулона в результате диверсии агентами «Моссада» были разрушены два готовых к отправке в Ирак реактора. Через год Франция доставила Багдаду новый реактор. Израиль не исключал возможности, что он будет использован для производства ядерного оружия. Попытка убедить Францию прекратить помощь Ираку в ядерной модернизации не принесла результатов.
В октябре 1980 года израильский кабинет министров утвердил план операции «Опера» с целью нанесения авиаудара по иракскому ядерному центру. Согласно данным разведки «Моссада», реактор предназначался для производства плутония и провести операцию нужно было до лета 1981 года (крайний срок), пока реактор не был заполнен ядерным топливом. 7 июня 1981 группа израильских истребителей-бомбардировщиков и истребителей прикрытия незамеченной прошла воздушное пространство Иордании и Саудовской Аравии, после чего нанесла удар по иракскому реактору, сбросив на него 16 бомб. Иракские войска ПВО были застигнуты врасплох и не успели вовремя среагировать, открыв огонь только тогда, когда противник взял обратный курс. Ни один израильский самолет не был сбит. Поврежденный ядерный комплекс был признан негодным к восстановлению.
Действия Израиля были квалифицированы как нарушение Устава ООН, норм международного права и резко осуждены мировым сообществом. События получили отражение во французском триллере «Патриоты» режиссера Эрика Рошана (1994).
«Моисей»
- Дата: 1984–1985 годы
- Место: Судан, Эфиопия
- Цель: эвакуация эфиопских евреев в Израиль
В 1975 году главный раввинат Израиля признал принадлежность эфиопских евреев (фалаша) к еврейскому народу, в 1977 году было принято решение разрешить их репатриацию. В 1983–1984 годах в результате гражданской войны в Эфиопии и голода тысячи эфиопских евреев бежали на север страны и в Южный Судан. Путь из Эфиопии в Судан пролегал через горы и пустыни и занимал от нескольких недель до трех месяцев. В результате голода и произвола местных властей погибло около 4 тыс. эфиопских евреев.
В Израиле было принято решение с помощью «Моссада» и ВМС выводить группы фалаша к суданскому побережью Красного моря, а затем эвакуировать их на судах. Во избежание прямого конфликта с Суданом гуманитарную операцию планировалось провести тайно. Для прикрытия миссии агенты «Моссада» открыли настоящий курорт и центр дайвинга на Красном море — «Аруса». Буклеты, отпечатанные многотысячными тиражами, разлетались по турагентствам всей Европы. Ни гости, ни суданские власти не подозревали о настоящем назначении курорта. Морская часть операции началась в ноябре 1984 года и закончилась в январе 1985-го. В ходе операции, прошедшей без применения оружия, в Израиль было переправлено от 14 тыс. до 18 тыс. эфиопских евреев.
Спецоперация «Моссада» легла в основу сюжета драматического фильма «Иди и живи» (реж. Раду Михэйляну, 2005) и шпионского триллера «Курорт для ныряльщиков на Красном море» (реж. Гидеон Рафф, 2019).