Семь операций «Моссада», попавших в кино

Операцией лично руководил директор «Моссада» Иссер Харель. Оперативники прибывали в Аргентину поодиночке из разных стран и в разное время. Для оформления этих поездок «Моссад» создал подставную турфирму.

Оберштурмбаннфюрер СС Адольф Эйхман, ответственный за организацию геноцида евреев, был схвачен вечером 11 мая 1960 года по пути домой с работы и доставлен на заранее арендованную виллу для допроса. Позже Харель писал, что агентам удалось получить добровольное признание Эйхмана в преступлениях и согласие на суд в Израиле. 20 мая ему дали дозу наркотика и под видом израильского летчика переправили на самолете в Иерусалим.

Аргентина обвинила Израиль в грубом нарушении ее суверенитета, но тот оправдывал операцию тяжестью преступлений Эйхмана. 15 декабря 1961 года нацисту зачитали смертный приговор, признав его виновным в преступлениях против еврейского народа и человечества. Он был повешен 31 мая 1962 года.

Еще в 1961 году, когда Эйхман сидел в израильской тюрьме, в США вышел художественный фильм «Операция "Эйхман"» (реж. Р. Дж. Спрингстин). Последней лентой, описывающей события мая 1960 года в Буэнос-Айросе, стала драма «Операция "Финал"» (реж. Крис Вайц), вышедшая в 2018 году.