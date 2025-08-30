Киловатт гнева

Казалось бы, операция израильской спецслужбы «Моссад» под названием «Гнев Божий» по ликвидации палестинских террористов из организации «Черный сентябрь», причастных к теракту на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, хорошо известна — благодаря статьям, книгам, фильму Стивена Спилберга «Мюнхен». Но, оказывается, более полувека была скрыта очень важная деталь. 7 августа 2025 года в издательстве Кембриджского университета вышла книга Авивы Гутман «Операция "Гнев Божий". Тайная история европейской разведки и кампании ликвидаций "Моссада"». Она основана на хранящихся в Федеральном архиве Швейцарии сообщениях, которыми обменивались спецслужбы Европы и Израиля по секретному каналу связи «Киловатт». Эта переписка опровергает миф о всесильном и всезнающем «Моссаде» и доказывает, что важную роль в операции «Гнев Божий» играли европейские разведслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спальня пресс-секретаря ООП Камаля Бутроса Насера. Бейрут, 10 апреля 1973 года

Фото: Harry Koundakjian / AP Спальня пресс-секретаря ООП Камаля Бутроса Насера. Бейрут, 10 апреля 1973 года

Фото: Harry Koundakjian / AP

Текст: Алексей Алексеев

Что такое «Киловатт»

В 1969 году восемь западноевропейских спецслужб сформировали тайный Бернский клуб (Club de Berne) — для обмена разведывательной информацией друг с другом и с десятью организациями из других стран Европы, Израиля («Моссад», «Шин-Бет»), США (ФБР) и Австралии (неясно, какая из спецслужб этой страны входила в организацию). В октябре 1971 года израильтяне предложили создать отдельный канал связи для обмена разведывательными данными о террористической деятельности палестинцев в Европе. Система шифрованных сообщений получила название Kilowatt («Киловатт»). Все сообщения о палестинском терроре помечались этим кодовым словом.

Тайное стало явным случайно

Историк и политолог Авива Гутман изучает вопросы международного сотрудничества разведывательных служб, борьбы с терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке, тайные операции в период холодной войны и после ее завершения. Однажды во французском энциклопедическом издании она наткнулась на упоминание о Бернском клубе. Ранее Гутман не слышала об этой организации. Решив узнать о ней больше, Авива отправилась в Берн, в Федеральный архив Швейцарии. В меморандуме 1978 года на имя министра внутренних дел Швейцарии она встретила слово «Киловатт». Оно употреблялось в переписке по секретному каналу связи между спецслужбами, входившими в Бернский клуб. Набрав «Киловатт» в поисковике компьютерной системы архива, Гутман получила ссылки на тысячи документов. Ранее ни один историк этими документами не занимался.

Значительная часть документов Бернского клуба была засекречена на 30 или на 50 лет. Полувековой срок давности истек для документов, которые оказались напрямую связаны с началом операции «Гнев Божий» израильской спецслужбы «Моссад». Итогом работы Авивы Гутман над сообщениями в системе «Киловатт» и стала книга «Операция "Гнев Божий". Тайная история европейской разведки и кампании ликвидаций "Моссада"». История уничтожения палестинских террористов из организации «Черный сентябрь» оказалась совсем не такой, какой ее видели на протяжении полувека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Книга Авивы Гутман, основанная на хранящихся в швейцарском архиве документах, доказывает, что в легендарной операции «Моссада» «Гнев Божий» важную роль играли европейские спецслужбы Фото: Cambridge University Press Директор «Моссада» Цви Замир не смог получить от властей ФРГ разрешение провести операцию по освобождению заложников Фото: IDF Spokesperson's Unit / Wikipedia Премьер-министр Израиля Голда Меир была сопредседателем (вместе с министром обороны Моше Даяном) секретного «Комитета-Х», который принял решение об операции «Гнев Божий» Фото: Evening Standard / Getty Images Похороны израильских спортсменов, убитых в Мюнхене. На переднем плане — мать одного из погибших Фото: David Rubinger / CORBIS / Corbis / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Книга Авивы Гутман, основанная на хранящихся в швейцарском архиве документах, доказывает, что в легендарной операции «Моссада» «Гнев Божий» важную роль играли европейские спецслужбы Фото: Cambridge University Press Директор «Моссада» Цви Замир не смог получить от властей ФРГ разрешение провести операцию по освобождению заложников Фото: IDF Spokesperson's Unit / Wikipedia Премьер-министр Израиля Голда Меир была сопредседателем (вместе с министром обороны Моше Даяном) секретного «Комитета-Х», который принял решение об операции «Гнев Божий» Фото: Evening Standard / Getty Images Похороны израильских спортсменов, убитых в Мюнхене. На переднем плане — мать одного из погибших Фото: David Rubinger / CORBIS / Corbis / Getty Images

Информация для ликвидации

События, предшествовавшие операции «Гнев Божий», хорошо известны. 5 сентября 1972 года палестинские террористы из организации «Черный сентябрь» проникли на территорию Олимпийской деревни в Мюнхене, ворвались в общежитие израильской олимпийской сборной, убили двух израильских спортсменов и взяли девять остальных в заложники. Прибывший в Германию глава израильской разведки «Моссад» Цви Замир предложил, чтобы его подчиненные провели операцию по освобождению заложников. Германские власти отказали Замиру, решив обойтись собственными силами. Но операция по освобождению закончилась полным провалом: были убиты все заложники, один немецкий полицейский и четверо террористов. Оставшиеся в живых три террориста были арестованы.

Смерть спортсменов потрясла Израиль. 12 сентября премьер-министр страны Голда Меир выступила в Кнессете и пообещала отомстить тем, кто убил евреев в Мюнхене. Был создан секретный «Комитет-Х», который должен был разработать план ответа на мюнхенскую бойню.

Секретный комитет принял секретное решение: ликвидировать любого, кто связан с «Черным сентябрем» и прямо или косвенно участвовал в планировании и осуществлении теракта на Олимпиаде в Мюнхене.

Впоследствии список оснований для уничтожения был расширен. Важным аргументом в пользу ликвидации стала информация о том, что данное лицо готовит новые теракты. Группой агентов, занимавшихся ликвидацией террористов, руководил Михаэль «Майк» Харари.

Теперь о том, что ранее было неизвестно. Полученные по каналу связи «Киловатт» сообщения помогали «Моссаду» выбирать цели. Далее информация передавалась «Комитету-Х» для одобрения миссии. После этого Голда Меир подписывала так называемую красную страницу — приказ об уничтожении, который печатали на красной бумаге.

Данные канала связи «Киловатт», кроме этого, помогали «Моссаду» подбираться к цели, благодаря информации о перемещениях террористов, а также узнавать, как проходит полицейское расследование убийства. Первоначально доказательств того, что за убийствами палестинцев стоит Израиль, не было, хотя в арабской прессе такие обвинения зазвучали сразу. Но даже после того, как причастность «Моссада» к точечным ликвидациям террористов стала известна, европейские спецслужбы продолжали обмениваться ценной информацией с Израилем.

Сотрудничество не было односторонним. Информация «Моссада», в свою очередь, помогала европейским спецслужбам предотвращать теракты в Европе и задерживать палестинских террористов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уже после первого убийства, совершенного агентами «Моссада» в ходе операции «Гнев Божий», палестинские организации заявили о причастности к случившемуся Израиля

Фото: Chicago Tribune Уже после первого убийства, совершенного агентами «Моссада» в ходе операции «Гнев Божий», палестинские организации заявили о причастности к случившемуся Израиля

Фото: Chicago Tribune

Первая ликвидация

Вечером 16 октября 1972 года в Риме Абдель Ваиль Зуайтер по пути домой после ужина с друзьями заглянул в бар. Когда он зашел в подъезд дома 4 по площади Аннибалиано, где жил, и нажал кнопку вызова лифта, к нему подошли двое мужчин, прятавшихся в подъезде. Незадолго до его появления они получили по рации сообщение: «Прекрасная Сара вышла из здания и направляется к себе домой». Мужчины выпустили в Зуайтера 11 пуль — по числу убитых в Мюнхене израильских олимпийцев (некоторые источники указывают другое число выстрелов).

Зуайтер был представителем Организации освобождения Палестины (ООП) в Италии, работал переводчиком в посольстве Ливии, а в свободное время занимался переводом с арабского на итальянский сказок «Тысячи и одной ночи».

Во многих книгах и статьях «Моссад» обвиняют в том, что Зуайтер не был причастен к мюнхенской бойне. Зачем же израильтяне убили мирного переводчика?

Переписка в системе «Киловатт» доказывает, что у «Моссада» были достаточные основания для того, чтобы ликвидировать Зуайтера. За два месяца до трагедии в Мюнхене «Моссад» сообщил партнерам по Бернскому клубу, что в Европе готовится теракт с участием смертников. Трое будущих террористов должны встретиться в Риме с куратором. Тот передаст им инструкции и оружие и познакомит с немцем по фамилии или прозвищу Вольф (Волк), который должен помочь с осуществлением теракта. Возможно, Вольфом-Волком был неонацист Вилли Поль, встречавшийся с лидером «Черного сентября» Абу Даудом. Куратор террористов представлялся им как Ваиль Саадани. Это был Зуайтер. Таким образом, мирный переводчик попал в поле зрения «Моссада» еще до Мюнхенской олимпиады — как организатор терактов в Европе.

Что стало с Вилли Полем Предупреждение «Моссада» о причастности Вилли Поля к подготовке теракта оказалось верным и полезным. В конце октября 1972 года Поль был арестован в Мюнхене. У него нашли гранаты, огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он, предположительно, должен был передать палестинским террористам. Поль был осужден за незаконное хранение оружия на два года и два месяца тюрьмы условно. Он сумел тайно покинуть Германию, приехал в Ливан и сотрудничал с разведывательной структурой «Фатха». В 1975 году стал двойным агентом — начал работать на ЦРУ, получив псевдоним Ганимед. Впоследствии Поль стал писателем, он автор более чем 30 книг, преимущественно детективов, подписанных именем Вилли Восс. В 2012 году была опубликована его автобиография «Подполье».

Следующее упоминание Зуайтера в сообщениях в системе «Киловатт» датируется 13 сентября 1972 года. Федеральное ведомство по охране конституции Германии (Bundesamt fur Verfassungsschutz, BfV) сообщало, что трое участников мюнхенской бойни в течение двух недель проживали в отеле Salzburg в Мюнхене в начале августа 1972 года, а затем снова останавливались там — с конца августа и до 4 сентября, последнего дня перед терактом. Из отеля они звонили в Ливию, Тунис и Ливан. Ваиль Саадани-Зуайтер жил с 15 августа по 5 сентября в другом мюнхенском отеле — Eden Wolf. Он оплатил счета не только за себя, но и еще за одного гостя отеля Eden Wolf, а также за трех террористов в отеле Salzburg. На основании этой информации в Израиле его сочли достойным кандидатом для попадания на «красную страницу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Могила Махмуда аль-Хамшари на кладбище Пер-Лашез в Париже

Фото: Pierre-Yves Beaudouin / Wikipedia Могила Махмуда аль-Хамшари на кладбище Пер-Лашез в Париже

Фото: Pierre-Yves Beaudouin / Wikipedia

Вторая ликвидация

8 декабря 1972 года в одной из квартир дома 175 по улице д’Алезиа в 14-м округе Парижа зазвонил телефон. Хозяин квартиры доктор Махмуд аль-Хамшари подошел к столику, на котором стоял телефонный аппарат, и поднял трубку. Звонил иностранный журналист, несколькими днями ранее пытавшийся договориться о встрече. После того как Аль-Хамшари подтвердил, что у телефона именно он, раздался странный писк. Его издало вмонтированное в столик взрывное устройство, на которое был передан сигнал по рации. Услышав писк, Аль-Хамшари отступил от столика. Прогремел взрыв. Количество заложенной взрывчатки было небольшим: агенты «Моссада» не хотели, чтобы пострадал кто-то еще, если случайно окажется рядом. Поскольку заряд был слаб, а Аль-Хамшари отошел, он выжил, но через три недели скончался в больнице от ран.

В сообщениях в системе «Киловатт» Аль-Хамшари упоминается несколько раз. В июне 1972 года Служба внутренней безопасности Нидерландов (Binnenlandse Veiligheidsdienst, BVD), предшественница современной Службы общей разведки и безопасности страны, известила коллег о том, что представитель ООП в Нидерландах Махмуд Салим аль-Рабани контактирует со своим французским коллегой Аль-Хамшари. Перечисляя обязанности Аль-Рабани, BVD в числе прочего сообщала о создании террористических ячеек.

В существующей литературе об операции «Гнев Божий» упоминается причастность Аль-Хамшари к теракту, который привел к падению самолета авиакомпании Swiss Air, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих—Тель-Авив—Гонконг 21 февраля 1970 года. В результате авиакатастрофы погибли 47 человек. Аль-Хамшари подозревали в причастности к попытке покушения на премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона во время его визита в Данию в мае 1969 года, а также в том, что его квартира используется для хранения оружия. «Моссад» мог знать и о том, что Аль-Хамшари вел переговоры с властями Франции о соглашении ООП с французским правительством, которое гарантировало бы, что на территории этой страны не будет больше терактов (документы, подтверждающие это, хранятся в архиве МИД Франции). В таком случае ликвидация представителя ООП в Париже могла быть предупреждением французским властям о том, что Израиль не допустит подобных сделок.

Из сообщений в системе «Киловатт», отправленных Управлением территориального наблюдения Франции (Direction de la Surveillance du Territoire, DST, существовало до 2008 года, после чего вошло в состав Генеральной дирекции внутренней безопасности), «Моссад» мог узнавать, как идет расследование покушения на Аль-Хамшари. Переданная DST информация указывала на то, что о причастности «Моссада» к покушению французской спецслужбе неизвестно. Или известно, но она предпочитает об этом молчать.

Антисоветские ликвидации

Незадолго до полуночи 22 января 1973 года недавно назначенный представителем ООП на Кипре Хусейн Абу-Хаир (в литературе встречаются еще несколько вариантов написания его фамилии — Абул-Хаир, Абд эль-Хир, Абд аль-Шир и Аль-Башир) решил лечь спать. Он недавно прибыл на Кипр и еще не успел снять квартиру, поэтому жил в гостинице. Отель назывался «Олимпия», что, по случайному совпадению, напоминало о теракте в Мюнхене. Вскоре после того как в номере Абу-Хаира погас свет, на шесть небольших бомб, установленных под его кроватью, был передан радиосигнал. Взрывом Абу-Хаира разорвало на части.

Он не имел отношения к убийству израильских спортсменов в Мюнхене. После второй ликвидации «Моссад» изменил правила выбора кандидатов на уничтожение.

Теперь на «красную страницу» мог попасть любой, кто открыто поддерживал палестинскую вооруженную борьбу или активно участвовал в подготовке террористических актов.

Хусейн Абу-Хаир был не только представителем ООП на Кипре. Он также отвечал за связь организации с советским КГБ. В частности, на нем был отбор членов ООП для обучения военному делу в СССР. Также Абу-Хаир поддерживал связи с сотрудниками советского посольства на Кипре. Убийство могло стать своеобразным сигналом другим членам ООП: сотрудничать с советской разведкой — приговор.

В переписке между BfV и «Моссадом» упоминается о возможной причастности человека по имени Абу-Хаир к первому теракту «Черного сентября» — убийству премьер-министра Иордании Васфи ат-Телля в Каире 28 ноября 1971 года, но не исключено, что речь идет о полном однофамильце.

В литературе также высказывалось предположение о причастности Абу-Хаира к подготовке теракта на судне, следующем в Хайфу. Террористы должны были подняться на борт на Кипре. В сообщениях в системе «Киловатт» упоминается о подготовке такого теракта. Всего за десять дней до ликвидации Абу-Хаира, 12 января 1973 года, итальянская Служба информации и демократической безопасности (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, SISDE, в 2007 году преобразована в Агентство внутренней информации и безопасности) сообщала об аресте четырех террористов на итальянском пассажирском судне Messapia. Их задержали в кипрском порту Фамагуста с фальшивыми паспортами граждан Афганистана. Конечным пунктом назначения судна была Хайфа.

Предположение о ликвидации Абу-Хаира ввиду его причастности к этому теракту подтверждается только хронологией событий. Версию о том, что его убили за связь с КГБ, подкрепляет другой факт.

Прошло менее трех месяцев после смерти Абу-Хаира. 11 апреля 1973 года Зайяд Мухаси, новый представитель ООП на Кипре, находился в Афинах и был убит взрывом бомбы в своем номере в отеле Aristides.

Кроме того, что Мухаси, как и его предшественник, контактировал с представителями СССР, ликвидировать его могли еще по одной причине: за два дня до взрыва бомбы в Aristides, 9 апреля, в Никосии была предпринята неудачная попытка покушения на посла Израиля на Кипре. В тот же день террористы — и тоже неудачно — пытались атаковать израильский самолет в аэропорту Никосии. Вполне вероятно, «Моссад» посчитал Мухаси причастным к этим событиям.

В промежутке между убийствами двух представителей ООП на Кипре «Гнев Божий» обрушился на палестинцев, обвиняемых израильтянами в терроризме, еще в двух столицах — в Париже и в Бейруте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Базиль аль-Кубайси Фото: Jean-Pierre TARTRAT / Gamma-Rapho / Getty Images В «Моссаде» мрачно шутили, что Аль-Кубайси получил возможность исполнить последнее предсмертное желание. Незадолго до смерти он был у проститутки Фото: Jean-Pierre TARTRAT / Gamma-Rapho / Getty Images Народный фронт освобождения Палестины обвинил в смерти Аль-Кубайси израильскую разведку Фото: Daily Mirror Следующая фотография 1 / 3 Базиль аль-Кубайси Фото: Jean-Pierre TARTRAT / Gamma-Rapho / Getty Images В «Моссаде» мрачно шутили, что Аль-Кубайси получил возможность исполнить последнее предсмертное желание. Незадолго до смерти он был у проститутки Фото: Jean-Pierre TARTRAT / Gamma-Rapho / Getty Images Народный фронт освобождения Палестины обвинил в смерти Аль-Кубайси израильскую разведку Фото: Daily Mirror

Четвертая ликвидация

Вечером 5 апреля 1973 года Базиль аль-Кубайси поужинал в роскошном ресторане Cafe de la Paix в 9-м округе Парижа, заглянул на часок к проститутке, после чего направился в свой номер в гостинице. До отеля он не дошел. На пешеходном переходе на углу улиц Шово-Лагард и де л’Аркад к нему подошли двое. Согласно некоторым источникам, увидев, что у незнакомцев пистолеты, Аль-Кубайси крикнул: «Не стреляйте!» (возможно, об этом впоследствии рассказал кому-то из исследователей один из тех двоих с пистолетами). От полученных пулевых ранений Аль-Кубайси скончался на месте.

Уроженец Ирака, доктор юриспруденции Аль-Кубайси преподавал право в Американском университете в Бейруте. Он часто путешествовал по Европе. «Моссад» подозревал, что он отвечает за снабжение палестинских террористов оружием и взрывчаткой, а также причастен к попытке покушения на Голду Меир во время ее визита в США в марте 1973 года. Еще его считали связанным с планированием теракта в аэропорту Лод (ныне — Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве) 30 мая 1972 года, когда террористы застрелили 26 и ранили 78 человек.

О ходе расследования убийства Аль-Кубайси DST посылало сообщения в «Киловатт». «Моссад» был в курсе, что французам известно об убийстве, совершенном его сотрудниками. Французская пресса открыто обвиняла «Моссад» в убийстве, но DST делало вид, что не владеет информацией и ничего не знает об этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель исполкома Организации освобождения Палестины Ясир Арафат на траурном митинге, посвященном памяти жертв операции «Весна молодости»

Фото: AFP Председатель исполкома Организации освобождения Палестины Ясир Арафат на траурном митинге, посвященном памяти жертв операции «Весна молодости»

Фото: AFP

Групповая ликвидация

Всего через четыре дня после убийства Аль-Кубайси, в ночь на 10 апреля 1973 года, «Моссад» вместе с элитными подразделениями Армии обороны Израиля провел операцию «Весна молодости» в Бейруте. Поскольку столица Ливана в отличие, например, от Парижа, была местом, где возможности действовать тайно у израильской спецслужбы были крайне ограниченны, решили не скрываться, но при этом за один раз поразить максимум целей.

Операцию выполняли пять отрядов, каждому из которых была поставлена отдельная задача.

Первый атаковал два соседних здания на улице Верден, в которых жили высокопоставленные представители ООП, а также иностранцы. В своих квартирах были убиты Мухаммад Юсеф Наджаф (в некоторых источниках фамилия транскрибируется как Аль-Наджар), известный также как Абу Юсеф — глава военной разведки «Фатха» (Движения за национальное освобождение Палестины), заместитель Ясира Арафата; Камаль Бутрос Насер — пресс-секретарь ООП; Камаль Адуан — ответственный за операции «Фатха» на Западном берегу реки Иордан. Также в числе погибших оказались жена Абу Юсефа, охранники здания, два офицера ливанской полиции и 71-летняя итальянка, в которую попала шальная пуля. Из квартир убитых представителей ООП изъяли документы, касавшиеся деятельности организации.

Второй отряд штурмовал здание, в котором находилась штаб-квартира Народного фронта освобождения Палестины (НФОП). Нападавшим удалось заложить взрывчатку и подорвать здание, но в ходе перестрелки с боевиками НФОП были ранены трое израильских солдат, двое из которых позднее скончались.

Остальные три группы нападавших уничтожили мастерские по производству оружия и здание штаба «Фатха» в Бейруте, а также мастерскую по ремонту оружия в городе Сайда.

Операция в Бейруте несколько раз упоминалась в сообщениях в системе «Киловатт» в апреле—мае 1973 года в контексте возможной ответной реакции палестинцев. «Моссад» предупреждал о риске терактов против израильтян в связи с грядущим празднованием 25-летия образования Государства Израиль.

В майском сообщении, посланном британской контрразведкой MI5, говорилось, что в «Фатхе» «царит переполох» после бейрутских событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Итальянская полиция считала, что Абдель Хади Накаа и Абдель Хамид Шибли подорвались на собственной бомбе. Эта ошибочная версия попала и в газеты Фото: The Bermingham News Европейские спецслужбы проявляли большой интерес к доктору Диане Кэмпбелл-Лефевр и ее связям с террористами «Черного сентября». Впоследствии некоторые исследователи высказывали предположение, что она была внедренным агентом какой-то спецслужбы. В интернете можно встретить упоминания о психиатре с более чем 40-летним стажем работы Диане Кэмпбелл-Лефевр, но неизвестно, идет речь об одном и том же человеке или о полных тезках Фото: William Lovelace / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Итальянская полиция считала, что Абдель Хади Накаа и Абдель Хамид Шибли подорвались на собственной бомбе. Эта ошибочная версия попала и в газеты Фото: The Bermingham News Европейские спецслужбы проявляли большой интерес к доктору Диане Кэмпбелл-Лефевр и ее связям с террористами «Черного сентября». Впоследствии некоторые исследователи высказывали предположение, что она была внедренным агентом какой-то спецслужбы. В интернете можно встретить упоминания о психиатре с более чем 40-летним стажем работы Диане Кэмпбелл-Лефевр, но неизвестно, идет речь об одном и том же человеке или о полных тезках Фото: William Lovelace / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Своевременная ликвидация

10 июня 1973 года «Моссад» получил от источника, работавшего под псевдонимом Грусть, информацию о том, что два боевика НФОП направляются в Рим, чтобы совершить теракт в представительстве израильской авиакомпании El Al.

17 июня 1973 года по площади Барберини в Риме, находящейся менее чем в минуте езды от представительства El Al на улице Барберини, двигался зеленый Mercedes Benz 220d. Неожиданно прогремел взрыв . Водитель и пассажир Mercedes получили сильные ранения и ожоги — оба скончались в больнице.

На следующий день итальянская SISDE отправила сообщение в системе «Киловатт» с деталями о ходе полицейского расследования. Полиция назвала имена пострадавших — Абдель Хади Накаа и Абдель Хамид Шибли. В водительских правах Шибли его имя выглядело так: Рияд Шибли аль-Рамле. На одежде Шибли был пришит ярлык с именем хозяина — Абу Халед.

В автомобиле итальянская полиция обнаружила компоненты для изготовления взрывного устройства — часовой механизм, химикаты, более 800 граммов пластичной взрывчатки, спрятанной в восьми блоках из-под сигарет Dunhill. Полиция выяснила, что Накаа и Шибли приехали в Рим несколькими днями раньше из Лиона.

Итальянской спецслужбе удалось собрать большое количество информации о погибших. SISDE выяснила, что Шибли пытался въехать в Италию на том самом Mercedes еще 10 июня, но получил отказ, так как у него не было визы. Немецкая BfV сообщила, что Шибли вместе с двумя другими мужчинами в 1971 году пытался получить в посольстве ФРГ в Париже въездную визу. Когда сотрудник посольства сказал, что ему нужно позвонить в Бейрут, чтобы проверить их личности, а от них потребуется оплатить звонок, все трое сбежали. Британская MI5 выяснила, что Шибли и Накаа имели отношение к плану нападений на синагоги в Великобритании и Нидерландах. Это дело MI5 расследовала с мая. Также, по данным MI5, некая Диана Кэмпбелл-Лефевр контактировала с Шибли в 1971–1972 годах в лагере палестинских беженцев в Ливане.

Имя доктора Дианы Кэмпбелл-Лефевр ранее уже упоминалось в документах в системе «Киловатт». В марте 1973 года SISDE предупредила партнеров по Бернскому клубу о готовящемся нападении на посольство Израиля во Франции. Неназванная в сообщении «дружеская спецслужба» информировала, что оружие для террористов будет доставлено в Париж на автомобиле Mercedes с немецкими номерами. Упомянутый автомобиль остановила и обыскала итальянская полиция, но ничего не нашла. Через несколько часов французская полиция остановила автомобиль и при обыске обнаружила компоненты для изготовления взрывного устройства, спрятанные в системе обогрева, обшивке и картере двигателя. В ходе расследования этого дела Диана Кэмпбелл-Лефевр была арестована вместе с сообщником по имени Джамиль Абдельхаким, так как смертельный груз должны были доставить им. Тогда сообщалось, что Кэмпбелл-Лефевр и Абдельхаким признались: они являются членами «Черного сентября».

Поскольку сообщения итальянской полиции свидетельствуют о том, что в автомобиле, взорвавшемся на площади Барберини, были найдены компоненты взрывного устройства, значит, взорвалась какая-то другая бомба. Полиция посчитала, что вторую бомбу также изготовили террористы. Но на самом деле ее изготовил и установил кто-то другой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Моссад» нашел Мохаммеда Будиа благодаря штрафу за нарушение правил парковки

Фото: Wikipedia «Моссад» нашел Мохаммеда Будиа благодаря штрафу за нарушение правил парковки

Фото: Wikipedia

Очередная парижская ликвидация

Уроженец Алжира Мохаммед (в некоторых источниках — Мухаммад) Будиа любил женщин и театр. Он писал пьесы, одно время занимал пост директора Алжирского национального театра, потом руководил маленьким театром в Париже.

Во время войны за независимость Алжира от Франции Будиа участвовал в деятельности алжирского Фронта национального освобождения (Front de Liberation Nationale, FLN). За причастность к терактам FLN на территории Франции он отсидел три года в алжирской тюрьме, после провозглашения независимости Алжира вышел на свободу, а через несколько лет переехал во Францию.

Будиа разыскивал Интерпол. В международный розыск его объявила итальянская полиция. Его подозревали в планировании многочисленных терактов. По данным европейских служб, в их число входил взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Gulf Oil в Роттердаме (Нидерланды) 15 марта 1971 года и взрыв нефтехранилищ в районе Триеста (Италия) 4 августа 1972-го. Во время пожара, начавшегося после взрыва в Триесте, сгорело более 250 тыс. тонн сырой нефти. Нанесенный ущерб оценивался в $2,5 млрд.

Некоторые исследователи утверждали, что после убийства Аль-Хамшари Будиа занял место руководителя «Черного сентября» во Франции. В этом качестве он контактировал с террористами и террористическими организациями из других стран — «Фракцией Красной армии» Андреаса Баадера и Ульрики Майнхоф, японской «Фракцией Красной армии», Ирландской республиканской армией, Карлосом Шакалом (настоящее имя — Ильич Рамирес Санчес).

Во время празднования Песаха 1971 года Будиа готовил операцию по одновременному взрыву девяти крупных отелей Тель-Авива. Она была сорвана благодаря уже упоминавшемуся информатору «Моссада», которого называли Грустью. Будиа также разрабатывал план теракта в Австрии, в перевалочном лагере для советских евреев, выезжающих в Израиль.

Понимая, что его ищут, Будиа часто переезжал, старался ночевать в разных местах, постоянно менял распорядок дня, пользовался гримом. И только одно оставалось неизменным — он всегда передвигался на темно-сером Renault R16-TS с парижским номерным знаком 7699 WG 75.

Интерпол не мог найти его. «Моссад» нашел.

Вечером 27 июня 1973 года Будиа приехал в гости к одной из своих многочисленных подружек. Ночью оперативник «Моссада» установил под сиденьем Renault самодельную бомбу, начиненную болтами и металлической стружкой. Взрыв прогремел на следующее утро, в 10:57. В этот момент Будиа одной ногой еще стоял на проезжей части. Его разорвало на куски, которые полиция обнаружила на припаркованных поблизости машинах.

Выследить Будиа «Моссаду» помог канал связи «Киловатт». 29 января 1973 года «Моссад» сообщил коллегам о краже израильских паспортов. На следующий день итальянская SISDE послала сообщение в «Киловатт» об аресте трех палестинцев с израильскими паспортами, серия которых совпадала с украденными в Израиле. Палестинцы пытались нелегально перейти австрийско-итальянскую границу. На допросе они назвали свои настоящие имена и признали, что принадлежат к «палестинскому сопротивлению». Еще три палестинца с паспортами той же серии были задержаны в Вене. Швейцарская разведка выяснила, что ранее они останавливались в отеле Continental в Женеве. Австрийская разведка, со своей стороны, обнаружила, что израильские паспорта арестованные получили от своего куратора в женевском баре Escale. Итальянская и швейцарская спецслужбы независимо друг от друга узнали, что действия обеих групп с крадеными паспортами координировал Будиа. Одним из доказательств послужили обрывки авиабилета, найденные в мусорном баке,— прямо как в кино.

В декабре 1972 года Будиа был оштрафован в Вене за неправильную парковку автомобиля. В сообщении в системе «Киловатт», посланном швейцарской спецслужбой, называлась марка (Renault R16-TS), цвет (темно-серый) и номерной знак автомобиля (7699 WG 75). Машина была зарегистрирована на знакомую Будиа.

Нападение на транзитный лагерь для советских евреев, выезжающих в Израиль, палестинские террористы все-таки совершили — уже после смерти Будиа, в сентябре 1973 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ахмеда Бучики (на фото) агенты «Моссада» застрелили, приняв его за Али Хасана Саламе (второе фото) Фото: Wikimedia Ахмеда Бучики (первое фото) агенты «Моссада» застрелили, приняв его за Али Хасана Саламе (на фото) Фото: NRK Михаэль Харари, руководил группой, осуществлявшей ликвидации. После провала в Лиллехаммере он официально числился в Норвегии в розыске до 1999 года Фото: ISRAELI TV / AFP Следующая фотография 1 / 3 Ахмеда Бучики (на фото) агенты «Моссада» застрелили, приняв его за Али Хасана Саламе (второе фото) Фото: Wikimedia Ахмеда Бучики (первое фото) агенты «Моссада» застрелили, приняв его за Али Хасана Саламе (на фото) Фото: NRK Михаэль Харари, руководил группой, осуществлявшей ликвидации. После провала в Лиллехаммере он официально числился в Норвегии в розыске до 1999 года Фото: ISRAELI TV / AFP

Ошибочная ликвидация

21 июля 1973 года случился один из самых громких провалов в истории израильских спецслужб. Уроженец Марокко Ахмед Бучики вместе с женой, которая была на седьмом месяце беременности, вечером возвращался домой из кино в норвежском Лиллехаммере. Рядом с ними остановился автомобиль Volvo. Из него выскочили двое мужчин, выстрелили Бучики в голову и в корпус, после чего быстро уехали. Видевший убийство прохожий записал номер автомобиля.

Бучики работал официантом и уборщиком, к палестинским террористическим организациям он не имел никакого отношения. Его приняли за Али Хасана Саламе, Красного Принца, который отвечал за планирование и организацию ряда терактов, в том числе за убийство премьер-министра Иордании Васфи ат-Телля. По поводу того, участвовал ли Саламе в организации теракта на мюнхенской Олимпиаде, мнения исследователей и представителей палестинских организаций расходятся.

MI5 называла Саламе «главой разведки "Фатха" и организатором операций "Черного сентября"». Судя по одному из сообщений в системе «Киловатт», посланному немецкой BfV, в число обязанностей Саламе входили разоблачение и убийство палестинцев, заподозренных в сотрудничестве с Израилем.

За неделю до убийства Бучики, 14 июля, «Моссад» получил информацию о том, что живущий в Женеве алжирец Камаль Бенаман, предположительно, связной «Черного сентября», должен встретиться со своим боссом Саламе в Скандинавии. Из этого был сделан вывод, что Саламе готовит теракт в какой-то скандинавской стране. За Бенаманом установили слежку. Из Женевы он вылетел в Копенгаген, оттуда — в Осло. Затем след терялся. Только 18 июля «Моссаду» удалось выяснить, что Бенаман находится в Лиллехаммере.

Где был Саламе, спецслужбы не знали. В «Моссаде» решили, что он должен встретиться с Бенаманом в Лиллехаммере.

20 июля Камаль Бенаман пил кофе в кафе в центре Лиллехаммера. Оперативники «Моссада» видели, как за его столик подсели двое мужчин ближневосточной внешности. Один из них был очень похож на Саламе. Это был Бучики. Он не был знаком с Бенаманом и подсел вместе с приятелем за его столик совершенно случайно. Все трое говорили по-французски. Саламе был полиглотом, владел в том числе и французским языком.

В распоряжении «Моссада» была только одна фотография Саламе, полученная в сообщении в системе «Киловатт» от MI5 вскоре после убийства израильских спортсменов в Мюнхене. Чтобы подтвердить или опровергнуть, того ли человека удалось найти, один из оперативников «Моссада» близко подошел к Бучики. После чего заявил, что Бучики и человек на фото «похожи как два брата».

Почему самый разыскиваемый террорист ни от кого не прячется, не принимает никаких мер предосторожности? Откуда у ливанца Бенамана взялась жена в далеком норвежском городке? Похоже, никто в «Моссаде» не задал себе тогда этих вопросов.

В результате израильтяне убили ни в чем не повинного человека. Но и это было еще не все: убийцы дали себя поймать. Участники операции получили приказ: после устранения Саламе бросить машину и избавиться от ключей от нее. Агент Дан Арбель в Норвегии купил бытовую технику для кухни в своем новом доме в Герцлии. Покупки занимали много места, поэтому Арбель решил пренебречь инструкциями и доехать на машине до аэропорта в Осло — там, где автомобиль взяли напрокат. В аэропорту Арбеля и его напарника задержала норвежская полиция. Для Арбеля это была первая операция. Кроме того, как позднее выяснилось, он страдал клаустрофобией. Этот факт был даже отмечен в его личном деле. Когда его привели на допрос в комнату без окон, ему стало плохо, и он рассказал все, что знал. Имена других участников группы, способы отхода, адреса конспиративных квартир… Вплоть до номера телефона для экстренной связи со штаб-квартирой «Моссада». Благодаря этим данным норвежская полиция арестовала других агентов «Моссада». Трое, в том числе командовавший операцией Михаэль Харари, успели покинуть Норвегию.

Случился международный скандал. Был суд, признавший ответственность «Моссада» за убийство. Один агент был оправдан, пятеро — приговорены к различным срокам лишения свободы, от года до пяти с половиной лет. 22 месяца спустя четверо агентов были освобождены досрочно, возможно, в результате тайной сделки между Норвегией и Израилем.

Но даже после этого скандала с «Моссадом» обмен информацией между европейскими спецслужбами и Израилем в системе «Киловатт» продолжался — как будто ничего не произошло. У политиков были свои отношения, у разведчиков — свои.

Продолжение следует

В ответ на трагические события 7 октября 2023 года в Израиле спецслужбы «Моссад» и «Шин-Бет» создали спецподразделение «Нили». Его название состоит из первых букв фразы на иврите «И не скажет неправды Верный Израилев» (1Цар. 15:29). Цель подразделения — выследить и уничтожить всех, кто причастен к нападению «Хамаса» на страну.